На улице Чкалова в Ярославле перекроют движение на сутки
В Ярославле с 23:00 12 сентября до 23:00 13 сентября полностью прекратят движение транспорта на участке улицы Чкалова в районе пересечения с проспектом Октября. Ограничение связано с проведением дорожных работ, следует из приказа департамента городского хозяйства мэрии города.
Фото: мэрия Ярославля
На время работ будет организована временная схема движения с установкой дорожных знаков. Контроль за соблюдением требований безопасности рекомендовано обеспечить Госавтоинспекции.
В районе пересечения улицы Чкалова и проспекта Октября проходят трамвайные пути, реконструкция которых сейчас идет по концессионному соглашению.