На улице Чкалова в Ярославле перекроют движение на сутки

В Ярославле с 23:00 12 сентября до 23:00 13 сентября полностью прекратят движение транспорта на участке улицы Чкалова в районе пересечения с проспектом Октября. Ограничение связано с проведением дорожных работ, следует из приказа департамента городского хозяйства мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

На время работ будет организована временная схема движения с установкой дорожных знаков. Контроль за соблюдением требований безопасности рекомендовано обеспечить Госавтоинспекции.

В районе пересечения улицы Чкалова и проспекта Октября проходят трамвайные пути, реконструкция которых сейчас идет по концессионному соглашению.

Антон Голицын