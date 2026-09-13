Главные новости недели в Нижегородской области к 13 сентября

Перед руководством «Volga арены» стоит задача выхода на самоокупаемость. Годовая примерная стоимость содержания новой ледовой арены на Стрелке пока не называется.

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Заместитель министра транспорта и автодорог Нижегородской области Денис Рябинин покинул должность. Он станет руководителем компании «Нижэкотранс», которая занимается производством общественного транспорта.

Кандидата от нижегородского «Яблока» Дмитрия Смирнова сняли с выборов из-за фото солиста Motorhead. С иском к оппоненту вышел кандидат от Партии пенсионеров.

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Сборная России по футболу проведет матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Встреча запланирована на 6 октября.

Ученик школы в Городце умер во время урока физкультуры. Возбуждено уголовное дело.

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Ростехнадзор намерен привлечь к ответственности «Урбантех Сервис» за происшествие на нижегородской канатной дороге. На суде стали известны подробности инцидента, произошедшего в начале июля.

Выпуск всех новых трамваев на нижегородские маршруты запланирован на 2028 год. К этому времени должна завершиться реконструкция трамвайной инфраструктуры и возможная корректировка маршрутной сети.

«Даниели Волга» из Дзержинска взыскивает с Evraz 709 млн рублей за проектирование литейно-прокатного комплекса. Компанию Danieli & C. Officine Meccaniche SpA привлекли к спору третьим лицом.

Дома и автомобили в Дзержинске повреждены после атаки беспилотников. В ночь на 11 сентября над Нижегородской областью сбили 51 беспилотник.