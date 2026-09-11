Дома и автомобили в Дзержинске повреждены после атаки беспилотников

Атаку 51 беспилотника отразили 11 сентября в Нижегородской области, обломки повредили многоквартирные и частные дома, автомобили и другие гражданские объекты в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы», — отметил губернатор.

Мэр Дзержинска Михаил Клинков добавил, что город подвергся одному из самых массированных налетов. Специалисты осматривают повреждения, сотрудники МБУ «Город» ночью убрали дороги, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Власти пообещали помощь жителям.

Владимир Зубарев