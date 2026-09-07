Перед руководством «Volga арены» стоит задача выхода на самоокупаемость

Новый ледовый дворец «Volga арена» на Стрелке в Нижнем Новгороде в будущем планируют вывести на самоокупаемость. Отвечая на вопрос «Ъ-Приволжье», исполнительный директор арены Алексей Кудаков сказал, что такая задача стоит, не уточнив сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор «Volga арены» Алексей Кудаков

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Исполнительный директор «Volga арены» Алексей Кудаков

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Он отметил, что кроме хоккейных матчей, уже есть большой спрос на мероприятия разного рода — от корпоративов до крупных шоу и концертов. План по концертам есть до лета 2027 года.

Годовая примерная стоимость содержания арены пока не называется. Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло напомнил, что арена введена меньше месяца назад, и еще идет оценка стоимости ее обслуживания. Хоккейный клуб «Торпедо» стал якорным арендатором арены «на определенных условиях», добавил министр. Он отметил, что арена — это в первую очередь социальный объект для развития спорта.

Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что за время концессионного периода важно найти баланс между стоимостью билетов и прочих услуг и доступностью арены для спортсменов и зрителей, чтобы потом уже стремиться к самоокупаемости. Он назвал максимально лояльной минимальную стоимость билета на матчи КХЛ в 400 руб. На сентябрьские матчи динамическая система ценообразования применяться не будет. Главная задача — это максимальная доступность и посещаемость арены, подчеркнул руководитель хоккейного клуба.

Как писал «Ъ-Приволжье», ледовую арену ввели в эксплуатацию в августе. Ее строили с 2022 года по концессии с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит АО «Корпорации развития Нижегородской области»). На момент заключения соглашения стоимость оценивалась в 15 млрд руб., сейчас она превысила 25 млрд руб. Срок концессии рассчитан до 2032 года.

Единым оператором питания арены стало ООО «Спар мидл Волга». Компания будет организовывать и питание хоккеистов, работу всех кафе и ресторанов на территории арены. Один из ресторанов имеет отдельный вход и будет работать не только во время мероприятий.

Ирина Швецова