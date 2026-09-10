«Даниели Волга» взыскивает с Evraz 709 млн рублей за проектирование ЛПК

Структура итальянской Danieli — ООО «Даниели Волга» (Дзержинск, Нижегородская область) — в судебном порядке потребовала от АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 709 млн руб. долга за проектирование литейно-прокатного комплекса. Компанию Danieli & C. Officine Meccaniche SpA привлекли к спору третьим лицом, следует из арбитражной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В свою очередь, АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» подало к дзержинскому заводу встречный иск, суть которого не раскрывается: разбирательство идет в закрытом режиме.

Как писал «Ъ», запуск литейно-прокатного комплекса на площадке «Евраз ЗСМК» власти Кемеровской области анонсировали к 2025 году. Инвестиции в ЛПК мощностью 2,5 млн т горячекатаного листа в год оценивались в 46 млрд руб.

Владимир Зубарев