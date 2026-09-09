Выпуск всех новых трамваев на нижегородские маршруты запланирован на 2028 год

Вывод новых трамваев «МиНиН» на маршруты Нижнего Новгорода в полном объеме ожидается к середине 2028 года. К этому времени должна завершиться реконструкция трамвайной инфраструктуры и возможная корректировка маршрутной сети, рассказал «Ъ-Приволжье» директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Он отметил, что все 170 новых трамваев одновременно ходить не будут — всегда делается резерв на случай техосмотров и ремонтов. В пике, по оценке руководителя предприятия, будет ходить 115-130 вагонов.

Евгений Грабовский напомнил, что завершить реконструкцию трамвайных путей полностью планируют к концу 2027 года, после этого возобновят работу все маршруты, которые были до начала реконструкции, и будет решаться вопрос о возможных новых направлениях. Среди них господин Грабовский назвал маршрут между площадью Комсомольской и улицей Аксакова — для жителей нового микрорайона на улице Украинской, где недавно открыли школу.

На текущий момент на предприятии есть около 250 водителей трамваев, и пока их хватает. Для планового выпуска после завершения модернизации потребуется около 320 водителей. Руководитель предприятия рассчитывает, что это количество смогут набрать и дефицита не будет.

Как писал «Ъ-Приволжье», российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» завершило поставку 170 трамваев «МиНин» для Нижнего Новгорода в сентябре 2026 года.

Ирина Швецова