Сборная России по футболу проведет матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде
Матч между сборными командами России и Нигерии запланирован в Нижнем Новгороде 6 октября 2026 года, сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Первый матч серии российская сборная проведет в Казани против Ирана, второй — 3 октября в Екатеринбурге против Намибии.
На нижегородский стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, сборная России приедет во второй раз. Впервые она провела там матч отборочного турнира Евро-2020 и победила Кипр со счетом 1:0.