Сборная России по футболу проведет матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде

Матч между сборными командами России и Нигерии запланирован в Нижнем Новгороде 6 октября 2026 года, сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Первый матч серии российская сборная проведет в Казани против Ирана, второй — 3 октября в Екатеринбурге против Намибии.

На нижегородский стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, сборная России приедет во второй раз. Впервые она провела там матч отборочного турнира Евро-2020 и победила Кипр со счетом 1:0.

Галина Шамберина