Кандидата от нижегородского «Яблока» сняли с выборов из-за фото солиста Motorhead

Кандидата в Госдуму по округу №133 в Нижегородской области от партии «Яблоко» Дмитрия Смирнова решили снять с выборов из-за символики, которую суд посчитал нацистской. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Нижегородского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

С иском к оппоненту вышел кандидат от Партии пенсионеров Алексей Ризоватов. Поводом стала фотография вокалиста Motorhead Лемми Килмистера, опубликованная Дмитрием Смирновым в соцсети после смерти музыканта в 2015 году. На шее артиста Алексей Ризоватов разглядел крест, который счел нацистским. Кандидат от «Яблока» настаивал, что этот крест был наградным задолго до фашистской Германии.

Суд посчитал, что символ до степени смешения похож на нацистский, и удовлетворил иск. Ответчик намерен обжаловать решение, но полагает, что шансов на восстановление на выборах мало. Нижегородский районный суд сегодня должен рассмотреть в отношении Дмитрия Смирнова протокол по ч. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики), и в случае установления вины по такой статье кандидат в любом случае не сможет участвовать в выборах.

На сегодняшнем заседании представитель истца Роман Калачев рассказал, что в соцсетях нашли и другое фото, которое говорит о возможных нарушениях ответчика. На нем Дмитрий Смирнов стоит со вскинутой вверх рукой, что похоже на нацистское приветствие. Ответчик это отрицал, пояснив, что он копировал позу Владимира Ленина с памятника, установленного на площади в Нижнем Новгороде.

Роман Рыскаль