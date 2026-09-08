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Кандидата от нижегородского «Яблока» сняли с выборов из-за фото солиста Motorhead

Кандидата в Госдуму по округу №133 в Нижегородской области от партии «Яблоко» Дмитрия Смирнова решили снять с выборов из-за символики, которую суд посчитал нацистской. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Нижегородского областного суда.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

С иском к оппоненту вышел кандидат от Партии пенсионеров Алексей Ризоватов. Поводом стала фотография вокалиста Motorhead Лемми Килмистера, опубликованная Дмитрием Смирновым в соцсети после смерти музыканта в 2015 году. На шее артиста Алексей Ризоватов разглядел крест, который счел нацистским. Кандидат от «Яблока» настаивал, что этот крест был наградным задолго до фашистской Германии.

Какие доводы истец и ответчик приводили суду

Суд посчитал, что символ до степени смешения похож на нацистский, и удовлетворил иск. Ответчик намерен обжаловать решение, но полагает, что шансов на восстановление на выборах мало. Нижегородский районный суд сегодня должен рассмотреть в отношении Дмитрия Смирнова протокол по ч. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики), и в случае установления вины по такой статье кандидат в любом случае не сможет участвовать в выборах.

На сегодняшнем заседании представитель истца Роман Калачев рассказал, что в соцсетях нашли и другое фото, которое говорит о возможных нарушениях ответчика. На нем Дмитрий Смирнов стоит со вскинутой вверх рукой, что похоже на нацистское приветствие. Ответчик это отрицал, пояснив, что он копировал позу Владимира Ленина с памятника, установленного на площади в Нижнем Новгороде.

Роман Рыскаль