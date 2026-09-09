Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на уроке физкультуры в Городце

Ученик одной из школ города Городца Нижегородской области умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков. По данным регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело, назначена судмедэкспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительной информации, ребенок внезапно потерял сознание, реанимационные мероприятия результата не дали. Министр отметил, что коллектив школы действовал профессионально: медсестра оказала первую помощь, замдиректора вызвал медиков. Однако прибывшим через семь минут врачам спасти ученика не удалось.

Михаил Пучков выразил соболезнования родным погибшего и попросил общественность отнестись к горю семьи с максимальным тактом: до установления всех обстоятельств о причинах произошедшего говорить рано.

Галина Шамберина