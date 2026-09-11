Арендовать «однушку» в Ставрополе стоит 24 тысячи рублей в месяц

В столице Ставропольского края, находящейся на 52-м месте рейтинга городов по стоимости аренды жилья, снять однокомнатную квартиру в августе текущего года стоило в среднем 23,7 тыс. руб. в месяц. Это на 6,2% дороже, чем в июле этого же года. Данные публикует федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

По данным аналитиков ресурса, аренда двухкомнатной квартиры в Ставрополе в августе обходилась квартиросъемщикам в среднем в 30,8 тыс. руб. (+3,3% к июлю), трехкомнатной — 37,4 тыс. руб. (+2,8%).

В целом же, как ранее писал «Ъ-Кавказ», аренда жилья в курортных городах Ставропольского края за год выросла в среднем на 15–30%. Сильнее всего ставки увеличились в Кисловодске, где долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет 35–45 тыс. руб. в месяц против 28–35 тыс. руб. годом ранее. Двухкомнатные квартиры предлагаются за 50–70 тыс. руб. в месяц, тогда как в прошлом году сопоставимые варианты стоили около 42–55 тыс. руб.

Участники рынка связывают рост с увеличением турпотока на Кавказские Минеральные Воды и дефицитом качественного предложения. Часть собственников отказывается от долгосрочной аренды в пользу посуточной, что дополнительно сокращает выбор для местных жителей и подталкивает ставки вверх.

В целом по России в августе текущего года на рынке аренды начался уверенный рост цен, и впервые за много месяцев «арендодатели чувствуют себя хозяевами положения», констатируют аналитики портала «Мир квартир». Они отмечают, что в этом сезоне, как и каждый год в рассматриваемые месяцы, владельцы жилья могут диктовать съемщикам условия. В подавляющем числе городов России ставки выросли на все типы квартир, констатируют специалисты портала.

Так, по данным анализа предложения, однокомнатные и двухкомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 63 городах из 70, дешевле — в семи городах. Трехкомнатные квартиры подорожали в 47 городах, в 23 подешевели.

Наибольшее увеличение арендных ставок отмечено в Нижнем Новгороде, где «однушки» прибавили к цене 7,4%, «двушки» – 12,2%, «трешки» – 19,6%. Снизилась аренда больше всего в Иванове, где однокомнатные квартиры хоть и показали прирост (+1,1%), но двухкомнатные (–3,2%) и трехкомнатные (–4,2%) подешевели. В Москве динамика по всем типам квартир плюсовая: +2,7% по «однушкам» (56,9 тыс. руб. в месяц), +1,4% по «двушкам» (70,8 тыс.), +0,1% по «трешкам» (89 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге квартиры подорожали еще больше: +4,5% (40 тыс. руб.), +6,3% (52 тыс. руб.) и +6,7% (65,8 тыс. руб.).

В целом по всем 70 городам арендные ставки на квартиры с одной комнатой выросли на 3,1%, до 27,2 тыс. руб. в месяц, с двумя комнатами — на 3,4%, до 34,4 тыс. руб., с тремя — на 2,3%, до 43,4 тыс. руб.

«Прогнозируем, что этот рост продлится еще пару месяцев, а затем может снова смениться охлаждением»,— резюмировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

О ситуации с ценами на аренду жилья в городах Юга России и Северного Кавказа — читайте в материале «Review. Юг России» «Место аренды пусто не бывает».

Дмитрий Михеенко