Аренда на Кавминводах подорожала за год до 30%

Аренда жилья в курортных городах Ставропольского края за год выросла в среднем на 15–30%. Как показал анализ актуальных объявлений на ЦИАН и «Авито Недвижимости», который провел «Ъ-Кавказ», сильнее всего ставки увеличились в Кисловодске, где спрос поддерживают туристы, пациенты санаториев и инвесторы, переводящие квартиры в посуточный формат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самым дорогим городом среди трех основных курортов Кавминвод остается Кисловодск. Сейчас долгосрочная аренда однокомнатной квартиры здесь в среднем составляет 35–45 тыс. руб. в месяц против 28–35 тыс. руб. годом ранее. Таким образом, рост достиг примерно 20–30%. Двухкомнатные квартиры предлагаются за 50–70 тыс. руб. в месяц, тогда как в прошлом году сопоставимые варианты стоили около 42–55 тыс. руб. Посуточная аренда также заметно подорожала: если год назад базовые ставки находились в диапазоне 2,8–4,2 тыс. руб. за ночь, то сейчас — 3,5–5,5 тыс. руб. В высокий сезон и праздничные даты отдельные объекты у парка и Курортного бульвара сдаются за 7–10 тыс. руб. в сутки.

В Пятигорске рост оказался немного умереннее. Однокомнатные квартиры сейчас сдаются в среднем за 30–40 тыс. руб. в месяц, годом ранее диапазон составлял около 25–32 тыс. руб. Двухкомнатные квартиры подорожали с 37–48 тыс. до 45–60 тыс. руб. в месяц. Средняя ставка посуточной аренды выросла с 2,5–3,6 тыс. до 3–4,5 тыс. руб. за ночь. Наиболее дорогие предложения традиционно сосредоточены в центре, рядом с парком «Цветник», санаторной зоной и удобными транспортными развязками.

Ессентуки остаются самым доступным направлением в выборке, однако и здесь ставки выросли. Однокомнатную квартиру сейчас можно снять за 25–35 тыс. руб. в месяц против 22–28 тыс. руб. годом ранее. Двухкомнатные квартиры подорожали с 32–42 тыс. до 38–50 тыс. руб. Посуточная аренда увеличилась примерно с 2,1–3,2 тыс. до 2,5–4 тыс. руб. за ночь, а жилье рядом с курортной зоной и санаториями в сезон может стоить 4,5–6,5 тыс. руб.

Таким образом, за год аренда в Кисловодске выросла наиболее заметно — в среднем на 20–30%, в Пятигорске — на 18–25%, в Ессентуках — на 15–22%. Разрыв между городами сохраняется: Кисловодск остается на 10–20% дороже Пятигорска и на 25–35% дороже Ессентуков.

Участники рынка связывают рост с увеличением турпотока на Кавказские Минеральные Воды и дефицитом качественного предложения. Часть собственников отказывается от долгосрочной аренды в пользу посуточной, что дополнительно сокращает выбор для местных жителей и подталкивает ставки вверх.

Тат Гаспарян