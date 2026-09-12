Поствластум

Президент Сербии Александр Вучич решил уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах на должность премьер-министра в статусе обычного гражданина. Ранее он объявил о запуске собственного подкаста под названием PodkAVst, в котором собирается говорить о людях, но без политики. Пока не ясно, сохранит ли господин Вучич власть или станет блогером. «Ъ» между тем присмотрелся к биографиям некоторых мировых лидеров на излете карьеры — какие хобби и занятия они выбирали после сложения полномочий.

Теодор Рузвельт, исследователь 26-й президент США (1901–1909) известен как один из самых энергичных и влиятельных лидеров в истории Соединенных Штатов. Во внутренней политике он боролся с крупными монополиями и открывал национальные парки, во внешней — укреплял флот и примирял Россию с Японией, за что получил Нобелевскую премию. Будучи страстным любителем природы, сразу после отставки 50-летний Рузвельт возглавил научную экспедицию в Африку. За 12 месяцев она собрала информацию об 11 тыс. животных и растений для Национального музея естественной истории на территории нынешних Кении, ДР Конго, Уганды и Судана. Рузвельта сопровождали 250 человек — ученые, артиллеристы, носильщики, охотники. Не обошлось без потерь: несколько человек из местных проводников погибли от дизентерии, двух убили животные: одного — леопард, другого — носорог. Экспедицию экс-президент описал в книге «Тропы африканской охоты». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В экспедицию в Африку Теодор Рузвельт (стоит слева от флага) взял с собой 19-летнего сына Кермита (сидит в центре) и две винтовки — Springfield M1903 и Winchester 1895 Фото: Smithsonian Institution Archives За несколько дней до отправления в леса Амазонии, 1913 год Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 В экспедицию в Африку Теодор Рузвельт (стоит слева от флага) взял с собой 19-летнего сына Кермита (сидит в центре) и две винтовки — Springfield M1903 и Winchester 1895 Фото: Smithsonian Institution Archives За несколько дней до отправления в леса Амазонии, 1913 год Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images По возвращении Рузвельт попытался вернуться в политику, но безуспешно: на президентских выборах 1912 года он уступил демократу Вудро Вильсону. И вновь отправился в экспедицию, на этот раз в Бразилию. Изучил долину Реки Сомнения, впоследствии переименованною в его честь, и получил рану ноги, которая вызвала лихорадку и едва не привела к смерти. Здоровье политика окончательно не восстановилось, в 1919 году он скончался от отрыва тромба.

Маргарет Тэтчер, консультант Первая женщина на посту премьер-министра Великобритании (1979–1990), спасшая британскую экономику от застоя, покинула Даунинг-стрит на фоне падения популярности внутри Консервативной партии и разногласий по поводу евроинтеграции. В 65 лет она начала карьеру лектора, учредила благотворительный фонд и заключила контракт с крупнейшей в мире табачной компанией Philip Morris, став «международным политическим консультантом». СМИ писали, что конгломерат обращался к ней за советами по «спорным вопросам, включая проникновение на табачные рынки стран Восточной Европы», а также за помощью «в противодействии попыткам запретить рекламу табачных изделий». Новая работа вызвала в обществе критику: во-первых, «железная леди» не курила, во-вторых, будучи премьером, санкционировала антитабачные кампании. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарет Тэтчер не курила и выступала против курения во время премьерства. На фото: с алкотестером на пресс-конференции, посвященной ее избирательной кампании, 1987 год

Фото: Derek Hudson / Getty Images Маргарет Тэтчер не курила и выступала против курения во время премьерства. На фото: с алкотестером на пресс-конференции, посвященной ее избирательной кампании, 1987 год

Фото: Derek Hudson / Getty Images Биографы госпожи Тэтчер отмечают, что после 11 лет на Даунинг-стрит она была одержима уборкой и домашними делами. Однако о политике говорить продолжала, в том числе на страницах книг. Написала мемуары «Годы на Даунинг-стрит» и «Путь к власти», а также работу «Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира». В 2005-м ей диагностировали деменцию, ушла в 2013-м.

Морихиро Хосокава, гончар 79-й премьер-министр Японии (1993–1994) занимал свой пост восемь месяцев, однако незамеченным не остался. На своей первой после вступления в должность пресс-конференции он впервые официально признал действия Японии во время Второй мировой войны агрессией. Он же подписал с российским лидером Борисом Ельциным Токийскую декларацию, в которой предлагалось решить спор вокруг Курильских островов на основе «законности и справедливости». Также собирался примириться с азиатскими соседями и реформировать японскую бюрократию. Но не успел — был вынужден подать в отставку после обвинений в коррупции. В 1998 году 60-летний Морихиро Хосокава ушел из политики, поселился в тихом горном городке и посвятил себя гончарному делу, став подмастерьем Сиро Цудзимуры, одного из самых известных японских художников-керамистов. Почти все работы экс-премьера — это традиционные чаши-пиалы для чайных церемоний, вдохновленные эстетикой исторических эпох. Мастер проводит персональные выставки в Токио, Нью-Йорке и Париже, а его работы пополнили коллекции крупных музеев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основной интерес господина Хосокавы — чайные чаши (тяван), которые он создает в традиционных японских и корейских стилях. Особенно его привлекают изделия эпохи Момояма (конец XVI века) Фото: Yoshihiro Saito / Portland Japanese Garden Бывший премьер-министр ценит в чайных чашах несовершенство и индивидуальность

На фото: керамическая пиала Мирихито Хосакавы Фото: Yoshihiro Saito / Portland Japanese Garden Следующая фотография 1 / 2 Основной интерес господина Хосокавы — чайные чаши (тяван), которые он создает в традиционных японских и корейских стилях. Особенно его привлекают изделия эпохи Момояма (конец XVI века) Фото: Yoshihiro Saito / Portland Japanese Garden Бывший премьер-министр ценит в чайных чашах несовершенство и индивидуальность

На фото: керамическая пиала Мирихито Хосакавы Фото: Yoshihiro Saito / Portland Japanese Garden В 2014 году Морихиро Хосокава получил предложение от Демократической партии Японии баллотироваться на пост губернатора Токио. 75-летний экс-премьер сначала отказался, но потом все же вступил в гонку, но в итоге проиграл на выборах Ёити Масудзоэ.

Вацлав Гавел, режиссер Лидер «бархатной революции» 1989 года, первый президент независимой Чехии (1993–2003), вошел в историю как политик, отвечавший за переход страны от коммунизма к демократии. Еще юношей Гавел начал писательскую карьеру, а во время службы в армии сделал первые шаги на поприще драматургии, организовав в своей части театральный кружок. Будучи уже известным писателем, он включился в диссидентское движение, трижды был осужден за свободомыслие, а в конце 1980-х пришел в большую политику. С поста президента господин Гавел ушел в 66 лет. В 2006 году написал автобиографию «Приглашение на новоселье», а в 2007-м закончил пьесу «Уход», в основе сюжета которой лежит болезненный процесс расставания с властью и адаптации к обычной жизни бывшего крупного политика. Пьеса стала его возвращением в театр после более чем 20-летнего перерыва. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нью-Йорк, США, 2006 год. Последний президент Чехословакии и первый президент Чехии подписывает экземпляр своей книги «Летние размышления» перед выступлением в ООН Фото: Chip East / Reuters Ческа-Скалице, Чехия, 2010 год. Вацлав Гавел (справа) на съемках своего первого и последнего фильма «Уход». Экранизация одноименной театральной постановки была номинирована на главный приз 33-го ММКФ Фото: Petr David Josek / AP Следующая фотография 1 / 2 Нью-Йорк, США, 2006 год. Последний президент Чехословакии и первый президент Чехии подписывает экземпляр своей книги «Летние размышления» перед выступлением в ООН Фото: Chip East / Reuters Ческа-Скалице, Чехия, 2010 год. Вацлав Гавел (справа) на съемках своего первого и последнего фильма «Уход». Экранизация одноименной театральной постановки была номинирована на главный приз 33-го ММКФ Фото: Petr David Josek / AP Незадолго до смерти Гавел осуществил мечту, сняв художественный фильм по пьесе «Уход». Летом 2011 года кинодебют был представлен на Московском международном кинофестивале. Сам режиссер посетить Москву не смог из-за тяжелой болезни — годы, проведенные в тюрьмах, отразились на его здоровье. Он умер 18 декабря 2011 года на 76-м году жизни.

Герхард Шредер, топ-менеджер Седьмой канцлер Германии (1998–2005) познакомился с миром бизнеса еще в 14 лет, когда работал помощником продавца в магазине скобяных изделий в городке Лемго. К власти он пришел с обещаниями модернизировать экономику и пакетом реформ по либерализации трудового законодательства, который в конечном итоге стоил ему поста канцлера на выборах 2005 года. Известный тесными связями с Россией и дружбой с Владимиром Путиным 61-летний господин Шредер после отставки работал в российских энергетических проектах, в частности возглавлял комитеты акционеров компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В 2007-м в Москве господин Шредер презентовал свои мемуары «Решения. Моя жизнь в политике», предисловие к которым написал тогдашний первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев. В 2008 году экс-канцлера избрали членом-корреспондентом РАН, в 2017-м — председателем совета директоров «Роснефти». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Герхард Шредер всегда настаивал на сохранении тесного партнерства Германии и России Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ / купить фото На презентации книги «Решения. Моя жизнь в политике» господин Шредер рассказал о главе под названием «Россия, глобальный игрок». В ней он хвалил внешнюю и внутреннюю политику Владимира Путина, описывал надежность Москвы как поставщика энергоресурсов в Европу и советовал читателям не слишком торопить Россию с демократизацией Фото: Кирилл Лебедев / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Герхард Шредер всегда настаивал на сохранении тесного партнерства Германии и России Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ / купить фото На презентации книги «Решения. Моя жизнь в политике» господин Шредер рассказал о главе под названием «Россия, глобальный игрок». В ней он хвалил внешнюю и внутреннюю политику Владимира Путина, описывал надежность Москвы как поставщика энергоресурсов в Европу и советовал читателям не слишком торопить Россию с демократизацией Фото: Кирилл Лебедев / Коммерсантъ В мае 2022 года Европарламент предложил ввести санкции против европейских членов правления крупных российских компаний, после чего Герхард Шредер покинул «Роснефть». Весной 2026-го президент РФ называл бывшего коллегу подходящим переговорщиком для диалога с Европой.

Джордж Буш-младший, художник Программа правления 43-го президента США (2001–2009) первоначально ориентировалась на вопросы внутренней политики, но после террористических атак 11 сентября 2001-го основное внимание он уделял внешней. Джордж Буш-младший вошел в историю президентом, который объявил войну терроризму, за чем последовали кампании в Афганистане и Ираке. После отставки 62-летний Буш-младший перебрался на ранчо в Техас и взял в руки кисть. Начал с собак и кошек, потом появились пейзажи. Возможно, о его таланте широкая общественность и не узнала бы, если бы не хакеры, которые в 2013 году взломали почту семьи Буша и выложили фотографии нескольких картин в интернет. Спустя год бывший президент представил в Далласе персональную выставку, назвав ее «Искусство лидерства: личная дипломатия президента». Это была серия портретов мировых лидеров, с которыми господин Буш вел дела, будучи главой США: Ангелы Меркель, Тони Блэра, Жака Ширака и, конечно, Владимира Путина. Господин Буш пишет маслом, работы подписывает цифрой 43 — порядковым номером в ряду президентов США. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На открытии выставки экс-президент говорил, что портрет Владимира Путина отражает мировоззрение российского лидера: «Путин — тот, кто во многом рассматривает Соединенные Штаты как врага. Когда я рисовал его, я чувствовал, что он видит мир, в котором или США побеждает, а Россия проигрывает, или наоборот» Фото: George W. Bush Presidential Center В интервью NBC в 2017-м господин Буш делился, что брал уроки рисования для пробуждения своего «внутреннего Рембрандта»: «Живопись держит меня в тонусе, кисть в руках не позволяет все время жевать картофельные чипсы» Фото: George W. Bush Presidential Center Следующая фотография 1 / 2 На открытии выставки экс-президент говорил, что портрет Владимира Путина отражает мировоззрение российского лидера: «Путин — тот, кто во многом рассматривает Соединенные Штаты как врага. Когда я рисовал его, я чувствовал, что он видит мир, в котором или США побеждает, а Россия проигрывает, или наоборот» Фото: George W. Bush Presidential Center В интервью NBC в 2017-м господин Буш делился, что брал уроки рисования для пробуждения своего «внутреннего Рембрандта»: «Живопись держит меня в тонусе, кисть в руках не позволяет все время жевать картофельные чипсы» Фото: George W. Bush Presidential Center В 2017 году он выпустил книгу «Портреты мужества», в которую вошли 66 написанных им картин. На них изображены американские ветераны, воевавшие и получившие ранения в Афганистане и Ираке. Почти сразу книга вошла в список бестселлеров The Washington Post.

Хуан Карлос I, яхтсмен После смерти каудильо Франсиско Франко в 1975 году на испанский престол взошел Хуан Карлос I (1975–2014), при котором страна от диктатуры перешла к парламентской демократии в форме конституционной монархии. С начала 1980-х король мало участвовал в политической жизни и воспринимался прежде всего как символ национального единства. Он много путешествовал по миру. К примеру, в 1999 году стал первым испанским монархом, посетившим Кубу за все 500 лет со времен открытия Америки. Были визиты и в РФ — в 2006 году король охотился на Вологодчине, а в 2011-м открывал в Москве год Испании в России. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На своей знаменитой яхте «Брибон» бывший король (на фото в красной кепке) пять раз выигрывал чемпионат Европы по парусному спорту в классе «6 метров»: в 2017, 2019, 2023, 2025 и 2026 годах Фото: Julian Parker / UK Press / Getty Images В 2020 году генпрокуратура Испании начала серию антикоррупционных расследований в отношении бывшего короля. Хотя ему не предъявили никаких обвинений, Хуан Карлос уехал жить в ОАЭ. Родину посещает редко

На фото: в яхт-клубе испанского Санхенхо, 2024 год Фото: Raul Terrel / Europa Press / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 На своей знаменитой яхте «Брибон» бывший король (на фото в красной кепке) пять раз выигрывал чемпионат Европы по парусному спорту в классе «6 метров»: в 2017, 2019, 2023, 2025 и 2026 годах Фото: Julian Parker / UK Press / Getty Images В 2020 году генпрокуратура Испании начала серию антикоррупционных расследований в отношении бывшего короля. Хотя ему не предъявили никаких обвинений, Хуан Карлос уехал жить в ОАЭ. Родину посещает редко

На фото: в яхт-клубе испанского Санхенхо, 2024 год Фото: Raul Terrel / Europa Press / Getty Images Самый популярный спорт в испанской королевской семье — парусный. Еще в 1972 году, будучи наследным принцем, Хуан Карлос представлял Испанию на Олимпийских играх в Мюнхене в классе «Дракон». В 1993 году он одержал победу на королевской регате на яхте «Брибон». В 2014-м на фоне коррупционных скандалов и в связи с ухудшением здоровья 76-летний монарх отрекся от престола в пользу своего сына. Несмотря на ряд перенесенных операций, он продолжал заниматься любимым делом. Летом 2026 года на соревнованиях в Женеве 88-летний шкипер «Брибона» Хуан Карлос в пятый раз выиграл чемпионат Европы в классе «6 метров».

Акихито, ихтиолог В 1965 году наследный принц Японии Акихито отправил в подарок королю Таиланда Раме IX 50 особей нильской тилапии в ответ на просьбу помочь найти решение проблемы недоедания населения. Сегодня эта рыба — один из главных источников белка в Таиланде и важнейший продукт рыболовного экспорта страны. В 1986 году Акихито вступил в Лондонское общество Линнея — международное сообществ биологов, а в 1989-м взошел на японский престол. В жизни страны он играл церемониальную роль, отказавшись от претензий на божественное происхождение императорского семейства. В основном он занимался презентацией страны за ее пределами, посетив за 30 лет 35 стран. Много времени посвящал ихтиологии, написав более 30 научных работ о морских бычках. В 2005-м в честь него был даже назван вид рыб семейства бычковых (Exyrias akihito). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1967 году наследный принц Акихито оборудовал в своей официальной резиденции в Токио целую лабораторию по изучению рыб Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images 2012 год. Император Акихито со своей супругой Митико на променаде в лондонском Холланд-парке Фото: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 В 1967 году наследный принц Акихито оборудовал в своей официальной резиденции в Токио целую лабораторию по изучению рыб Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images 2012 год. Император Акихито со своей супругой Митико на променаде в лондонском Холланд-парке Фото: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images В соответствии с современным законодательством Японии отречение императора невозможно, однако в 2019 году для Акихито было сделано первое за 200 лет исключение. В силу преклонного возраста и ухудшающегося здоровья правительство одобрило закон, позволивший 85-летнему императору удалиться на покой, забрав с собой эру Хэйсэй («Установление мира»). На пенсии Акихито продолжал изыскания и в 2021 году обнаружил два новых вида рыб.

Мун Чжэ Ин, хозяин книжного магазина 12-й президент Южной Кореи (2017–2022) запомнился в первую очередь тем, что сделал ставку на нормализацию отношений с КНДР: четыре раза он встречался с Ким Чен Ыном и даже научил северокорейского коллегу правильно складывать жест «сердце пальцами», пришедший из K-pop культуры. В сентябре 2017 года на острове Русский он обсуждал с Владимиром Путиным развитие трехсторонних отношений — между РФ, Кореей и КНДР. Господин Мун — редкий лидер в истории страны, который завершил свой пятилетний срок без импичмента или тюремного заключения, сохранив рекордно высокий для уходящего президента рейтинг народной поддержки (около 45%). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С момента открытия в 2023 году книжный магазин бывшего президента посетили более 600 тыс. человек, большинство из них — туристы из других городов и стран Фото: @pyeongsanbooks Мун Чжэ Ин с юными посетителями Фото: @pyeongsanbooks Следующая фотография 1 / 2 С момента открытия в 2023 году книжный магазин бывшего президента посетили более 600 тыс. человек, большинство из них — туристы из других городов и стран Фото: @pyeongsanbooks Мун Чжэ Ин с юными посетителями Фото: @pyeongsanbooks После отставки 69-летний экс-президент переехал в деревушку Пхёнсан и открыл рядом со своим новым домом книжный магазин. Своей целью он ставил не столько успешный бизнес, сколько «общение с людьми через литературу». Он часто приходит в магазин: помогает посетителям с выбором книг, приглашает авторов, устраивает чтения, а иногда сам встает за прилавок. Доходы направляет на общественные проекты — поддержку небольших библиотек и независимых книжных, а также помощь малообеспеченным семьям. В 2025-м бывший президент запустил YouTube-канал, где регулярно представляет новинки и рассказывает о книгах, которые ему интересны.

Гвюдни Йоуханнессон, гид Шестой президент Исландии (2016–2024) — страстный любитель истории. В 1988–1991 годах он изучал ее в Уорикском университете Великобритании, где попутно выучил немецкий и русский — знание последнего он продемонстрирует спустя годы на Арктическом форуме в Архангельске. В 2003-м он получил степень доктора исторических наук, тема диссертации была экзотической — британо-исландский конфликт из-за вылова трески в 1950–1970-х. В 2011-м господин Йоуханнессон возглавил Историческое общество Исландии и к началу своего президентства успел написал семь книг по истории Исландии ХХ века. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В первый день работы в парке не все туристы узнали экс-президента (справа, в кардигане). Большинство из них даже не подозревали, кто проводит экскурсию Фото: Det kongelige hoff Готовясь к новой работе Гвюдни Йоуханнессон (слева, в желтой куртке) учился поисково-спасательной работе Фото: Slysavarnafe?lagi? Landsbjo?rg Следующая фотография 1 / 2 В первый день работы в парке не все туристы узнали экс-президента (справа, в кардигане). Большинство из них даже не подозревали, кто проводит экскурсию Фото: Det kongelige hoff Готовясь к новой работе Гвюдни Йоуханнессон (слева, в желтой куртке) учился поисково-спасательной работе Фото: Slysavarnafe?lagi? Landsbjo?rg Оставив президентский пост, 56-летний Гвюдни Йоуханнессон стал младшим профессором истории в Исландском университете, а для души устроился экскурсоводом в местный национальный парк Тингведлир, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При подготовке к новой должности он даже прошел курс оказания первой помощи. Новую работу бывший президент рассматривает как естественное продолжение своей государственной службы в другой обстановке, а миссией видит возможность прививать туристам любовь к истории своей страны.

Текст: Андрей Егупец