Поствластум
От живописи до ихтиологии — чему посвящали себя мировые лидеры после отставки
Президент Сербии Александр Вучич решил уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах на должность премьер-министра в статусе обычного гражданина. Ранее он объявил о запуске собственного подкаста под названием PodkAVst, в котором собирается говорить о людях, но без политики. Пока не ясно, сохранит ли господин Вучич власть или станет блогером. «Ъ» между тем присмотрелся к биографиям некоторых мировых лидеров на излете карьеры — какие хобби и занятия они выбирали после сложения полномочий.
Теодор Рузвельт, исследователь
26-й президент США (1901–1909) известен как один из самых энергичных и влиятельных лидеров в истории Соединенных Штатов. Во внутренней политике он боролся с крупными монополиями и открывал национальные парки, во внешней — укреплял флот и примирял Россию с Японией, за что получил Нобелевскую премию.
Будучи страстным любителем природы, сразу после отставки 50-летний Рузвельт возглавил научную экспедицию в Африку. За 12 месяцев она собрала информацию об 11 тыс. животных и растений для Национального музея естественной истории на территории нынешних Кении, ДР Конго, Уганды и Судана. Рузвельта сопровождали 250 человек — ученые, артиллеристы, носильщики, охотники. Не обошлось без потерь: несколько человек из местных проводников погибли от дизентерии, двух убили животные: одного — леопард, другого — носорог. Экспедицию экс-президент описал в книге «Тропы африканской охоты».
По возвращении Рузвельт попытался вернуться в политику, но безуспешно: на президентских выборах 1912 года он уступил демократу Вудро Вильсону. И вновь отправился в экспедицию, на этот раз в Бразилию. Изучил долину Реки Сомнения, впоследствии переименованною в его честь, и получил рану ноги, которая вызвала лихорадку и едва не привела к смерти. Здоровье политика окончательно не восстановилось, в 1919 году он скончался от отрыва тромба.
Маргарет Тэтчер, консультант
Первая женщина на посту премьер-министра Великобритании (1979–1990), спасшая британскую экономику от застоя, покинула Даунинг-стрит на фоне падения популярности внутри Консервативной партии и разногласий по поводу евроинтеграции.
В 65 лет она начала карьеру лектора, учредила благотворительный фонд и заключила контракт с крупнейшей в мире табачной компанией Philip Morris, став «международным политическим консультантом». СМИ писали, что конгломерат обращался к ней за советами по «спорным вопросам, включая проникновение на табачные рынки стран Восточной Европы», а также за помощью «в противодействии попыткам запретить рекламу табачных изделий». Новая работа вызвала в обществе критику: во-первых, «железная леди» не курила, во-вторых, будучи премьером, санкционировала антитабачные кампании.
Маргарет Тэтчер не курила и выступала против курения во время премьерства. На фото: с алкотестером на пресс-конференции, посвященной ее избирательной кампании, 1987 год
Фото: Derek Hudson / Getty Images
Биографы госпожи Тэтчер отмечают, что после 11 лет на Даунинг-стрит она была одержима уборкой и домашними делами. Однако о политике говорить продолжала, в том числе на страницах книг. Написала мемуары «Годы на Даунинг-стрит» и «Путь к власти», а также работу «Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира». В 2005-м ей диагностировали деменцию, ушла в 2013-м.
Морихиро Хосокава, гончар
79-й премьер-министр Японии (1993–1994) занимал свой пост восемь месяцев, однако незамеченным не остался. На своей первой после вступления в должность пресс-конференции он впервые официально признал действия Японии во время Второй мировой войны агрессией. Он же подписал с российским лидером Борисом Ельциным Токийскую декларацию, в которой предлагалось решить спор вокруг Курильских островов на основе «законности и справедливости». Также собирался примириться с азиатскими соседями и реформировать японскую бюрократию. Но не успел — был вынужден подать в отставку после обвинений в коррупции.
В 1998 году 60-летний Морихиро Хосокава ушел из политики, поселился в тихом горном городке и посвятил себя гончарному делу, став подмастерьем Сиро Цудзимуры, одного из самых известных японских художников-керамистов. Почти все работы экс-премьера — это традиционные чаши-пиалы для чайных церемоний, вдохновленные эстетикой исторических эпох. Мастер проводит персональные выставки в Токио, Нью-Йорке и Париже, а его работы пополнили коллекции крупных музеев.
В 2014 году Морихиро Хосокава получил предложение от Демократической партии Японии баллотироваться на пост губернатора Токио. 75-летний экс-премьер сначала отказался, но потом все же вступил в гонку, но в итоге проиграл на выборах Ёити Масудзоэ.
Вацлав Гавел, режиссер
Лидер «бархатной революции» 1989 года, первый президент независимой Чехии (1993–2003), вошел в историю как политик, отвечавший за переход страны от коммунизма к демократии. Еще юношей Гавел начал писательскую карьеру, а во время службы в армии сделал первые шаги на поприще драматургии, организовав в своей части театральный кружок. Будучи уже известным писателем, он включился в диссидентское движение, трижды был осужден за свободомыслие, а в конце 1980-х пришел в большую политику.
С поста президента господин Гавел ушел в 66 лет. В 2006 году написал автобиографию «Приглашение на новоселье», а в 2007-м закончил пьесу «Уход», в основе сюжета которой лежит болезненный процесс расставания с властью и адаптации к обычной жизни бывшего крупного политика. Пьеса стала его возвращением в театр после более чем 20-летнего перерыва.
Незадолго до смерти Гавел осуществил мечту, сняв художественный фильм по пьесе «Уход». Летом 2011 года кинодебют был представлен на Московском международном кинофестивале. Сам режиссер посетить Москву не смог из-за тяжелой болезни — годы, проведенные в тюрьмах, отразились на его здоровье. Он умер 18 декабря 2011 года на 76-м году жизни.
Герхард Шредер, топ-менеджер
Седьмой канцлер Германии (1998–2005) познакомился с миром бизнеса еще в 14 лет, когда работал помощником продавца в магазине скобяных изделий в городке Лемго. К власти он пришел с обещаниями модернизировать экономику и пакетом реформ по либерализации трудового законодательства, который в конечном итоге стоил ему поста канцлера на выборах 2005 года.
Известный тесными связями с Россией и дружбой с Владимиром Путиным 61-летний господин Шредер после отставки работал в российских энергетических проектах, в частности возглавлял комитеты акционеров компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В 2007-м в Москве господин Шредер презентовал свои мемуары «Решения. Моя жизнь в политике», предисловие к которым написал тогдашний первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев. В 2008 году экс-канцлера избрали членом-корреспондентом РАН, в 2017-м — председателем совета директоров «Роснефти».
В мае 2022 года Европарламент предложил ввести санкции против европейских членов правления крупных российских компаний, после чего Герхард Шредер покинул «Роснефть». Весной 2026-го президент РФ называл бывшего коллегу подходящим переговорщиком для диалога с Европой.
Джордж Буш-младший, художник
Программа правления 43-го президента США (2001–2009) первоначально ориентировалась на вопросы внутренней политики, но после террористических атак 11 сентября 2001-го основное внимание он уделял внешней. Джордж Буш-младший вошел в историю президентом, который объявил войну терроризму, за чем последовали кампании в Афганистане и Ираке.
После отставки 62-летний Буш-младший перебрался на ранчо в Техас и взял в руки кисть. Начал с собак и кошек, потом появились пейзажи. Возможно, о его таланте широкая общественность и не узнала бы, если бы не хакеры, которые в 2013 году взломали почту семьи Буша и выложили фотографии нескольких картин в интернет. Спустя год бывший президент представил в Далласе персональную выставку, назвав ее «Искусство лидерства: личная дипломатия президента». Это была серия портретов мировых лидеров, с которыми господин Буш вел дела, будучи главой США: Ангелы Меркель, Тони Блэра, Жака Ширака и, конечно, Владимира Путина. Господин Буш пишет маслом, работы подписывает цифрой 43 — порядковым номером в ряду президентов США.
В 2017 году он выпустил книгу «Портреты мужества», в которую вошли 66 написанных им картин. На них изображены американские ветераны, воевавшие и получившие ранения в Афганистане и Ираке. Почти сразу книга вошла в список бестселлеров The Washington Post.
Хуан Карлос I, яхтсмен
После смерти каудильо Франсиско Франко в 1975 году на испанский престол взошел Хуан Карлос I (1975–2014), при котором страна от диктатуры перешла к парламентской демократии в форме конституционной монархии. С начала 1980-х король мало участвовал в политической жизни и воспринимался прежде всего как символ национального единства. Он много путешествовал по миру. К примеру, в 1999 году стал первым испанским монархом, посетившим Кубу за все 500 лет со времен открытия Америки. Были визиты и в РФ — в 2006 году король охотился на Вологодчине, а в 2011-м открывал в Москве год Испании в России.
Самый популярный спорт в испанской королевской семье — парусный. Еще в 1972 году, будучи наследным принцем, Хуан Карлос представлял Испанию на Олимпийских играх в Мюнхене в классе «Дракон». В 1993 году он одержал победу на королевской регате на яхте «Брибон». В 2014-м на фоне коррупционных скандалов и в связи с ухудшением здоровья 76-летний монарх отрекся от престола в пользу своего сына. Несмотря на ряд перенесенных операций, он продолжал заниматься любимым делом. Летом 2026 года на соревнованиях в Женеве 88-летний шкипер «Брибона» Хуан Карлос в пятый раз выиграл чемпионат Европы в классе «6 метров».
Акихито, ихтиолог
В 1965 году наследный принц Японии Акихито отправил в подарок королю Таиланда Раме IX 50 особей нильской тилапии в ответ на просьбу помочь найти решение проблемы недоедания населения. Сегодня эта рыба — один из главных источников белка в Таиланде и важнейший продукт рыболовного экспорта страны.
В 1986 году Акихито вступил в Лондонское общество Линнея — международное сообществ биологов, а в 1989-м взошел на японский престол. В жизни страны он играл церемониальную роль, отказавшись от претензий на божественное происхождение императорского семейства. В основном он занимался презентацией страны за ее пределами, посетив за 30 лет 35 стран. Много времени посвящал ихтиологии, написав более 30 научных работ о морских бычках. В 2005-м в честь него был даже назван вид рыб семейства бычковых (Exyrias akihito).
В соответствии с современным законодательством Японии отречение императора невозможно, однако в 2019 году для Акихито было сделано первое за 200 лет исключение. В силу преклонного возраста и ухудшающегося здоровья правительство одобрило закон, позволивший 85-летнему императору удалиться на покой, забрав с собой эру Хэйсэй («Установление мира»). На пенсии Акихито продолжал изыскания и в 2021 году обнаружил два новых вида рыб.
Мун Чжэ Ин, хозяин книжного магазина
12-й президент Южной Кореи (2017–2022) запомнился в первую очередь тем, что сделал ставку на нормализацию отношений с КНДР: четыре раза он встречался с Ким Чен Ыном и даже научил северокорейского коллегу правильно складывать жест «сердце пальцами», пришедший из K-pop культуры. В сентябре 2017 года на острове Русский он обсуждал с Владимиром Путиным развитие трехсторонних отношений — между РФ, Кореей и КНДР.
Господин Мун — редкий лидер в истории страны, который завершил свой пятилетний срок без импичмента или тюремного заключения, сохранив рекордно высокий для уходящего президента рейтинг народной поддержки (около 45%).
После отставки 69-летний экс-президент переехал в деревушку Пхёнсан и открыл рядом со своим новым домом книжный магазин. Своей целью он ставил не столько успешный бизнес, сколько «общение с людьми через литературу». Он часто приходит в магазин: помогает посетителям с выбором книг, приглашает авторов, устраивает чтения, а иногда сам встает за прилавок. Доходы направляет на общественные проекты — поддержку небольших библиотек и независимых книжных, а также помощь малообеспеченным семьям. В 2025-м бывший президент запустил YouTube-канал, где регулярно представляет новинки и рассказывает о книгах, которые ему интересны.
Гвюдни Йоуханнессон, гид
Шестой президент Исландии (2016–2024) — страстный любитель истории. В 1988–1991 годах он изучал ее в Уорикском университете Великобритании, где попутно выучил немецкий и русский — знание последнего он продемонстрирует спустя годы на Арктическом форуме в Архангельске. В 2003-м он получил степень доктора исторических наук, тема диссертации была экзотической — британо-исландский конфликт из-за вылова трески в 1950–1970-х. В 2011-м господин Йоуханнессон возглавил Историческое общество Исландии и к началу своего президентства успел написал семь книг по истории Исландии ХХ века.
Оставив президентский пост, 56-летний Гвюдни Йоуханнессон стал младшим профессором истории в Исландском университете, а для души устроился экскурсоводом в местный национальный парк Тингведлир, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При подготовке к новой должности он даже прошел курс оказания первой помощи. Новую работу бывший президент рассматривает как естественное продолжение своей государственной службы в другой обстановке, а миссией видит возможность прививать туристам любовь к истории своей страны.