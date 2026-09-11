Вучич уйдет с поста президента 25-26 сентября
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 25-26 сентября после возвращения с Генассамблеи ООН. Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его кандидатом на пост премьера страны на грядущих парламентских выборах.
Александр Вучич
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Сразу по возвращении из Нью-Йорка подам в отставку, 25 или 26 сентября и тогда вступлю в (избирательную.—"Ъ") кампанию как обычный гражданин»,— уточнил Александр Вучич (цитата по газете «Политика»).
Выборы в парламент Сербии — Народную скупщину — проведут досрочно 25 октября. Парламент состоит из 250 депутатов, их избирают раз в четыре года. По плану голосование должно было пройти в 2027 году, однако в стране начались студенческие демонстрации. Участники протестов требовали внеочередных выборов. Александр Вучич признал, что ему пришлось перенести голосование из-за возникших «политических конфликтов».
Отставка не означает ухода Александра Вучича из политики: при победе его партии на парламентских выборах он сможет претендовать на пост премьера, который по конституции обладает более широкими полномочиями, чем президент, и оставаться на этом посту как минимум до конца 2027 года, когда истекает срок нынешнего парламента. После ухода главы государства обязанности президента временно перейдут спикеру парламента Ане Брнабич, причем исполнять их она сможет по закону не более трех месяцев со дня отставки.
Для Сербской прогрессивной партии такая рокировка позволяет сохранить за Вучичем ключевую роль в управлении, хотя его второй президентский срок истекает весной 2027 года и переизбрание сейчас невозможно. Однако схема зависит не только от результата выборов, но и от способности партии получить большинство, не зависящее от партнеров по коалиции; добиться этого, по оценкам, будет весьма сложно.