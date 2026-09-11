Вучич уйдет с поста президента 25-26 сентября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 25-26 сентября после возвращения с Генассамблеи ООН. Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его кандидатом на пост премьера страны на грядущих парламентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Сразу по возвращении из Нью-Йорка подам в отставку, 25 или 26 сентября и тогда вступлю в (избирательную.—"Ъ") кампанию как обычный гражданин»,— уточнил Александр Вучич (цитата по газете «Политика»).

Выборы в парламент Сербии — Народную скупщину — проведут досрочно 25 октября. Парламент состоит из 250 депутатов, их избирают раз в четыре года. По плану голосование должно было пройти в 2027 году, однако в стране начались студенческие демонстрации. Участники протестов требовали внеочередных выборов. Александр Вучич признал, что ему пришлось перенести голосование из-за возникших «политических конфликтов».