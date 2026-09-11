Ярославского бизнесмена осудили за заказное убийство пенсионерки

Ярославский областной суд приговорил 51-летнего Николая Кустова к 15 годам лишения свободы за организацию убийства 84-летней соседки. Преступление было совершено в 2019 году путем поджога ее дома, сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ярославской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

По версии следствия и суда, Кустов использовал земельный участок в деревне Суринское Ярославского района для обслуживания большегрузных автомобилей. В результате этой деятельности произошло подтопление и загрязнение участка соседки. Женщина стала обращаться в госорганы с требованиями прекратить предпринимательскую деятельность, в том числе к региональному омбудсмену Сергею Бабуркину. Ситуация освещалась в СМИ. Как установил суд, чтобы решить проблему, Кустов решил убить соседку.

Он предложил 40-летнему жителю Ярославля совершить преступление за 100 тыс. руб. Сам Кустов на время совершения преступления покинул Ярославскую область, чтобы отвести подозрения от себя.

«Подсудимый запланировал совершить убийство ночью путем поджога деревянного дома потерпевшей, когда женщина находилась бы в беспомощном состоянии, с причинением ей особых мучений и страданий»,— рассказали в Ярославском областном суде.

В ночь на 14 июня 2019 года исполнитель поджег деревянный дом. Женщина не смогла выбраться и погибла. Уголовное дело в отношении исполнителя было прекращено в связи с его смертью.

Изначально установить причастных к преступлению не удалось, расследование было приостановлено. В ходе дальнейшей работы следователи собрали дополнительные доказательства. В феврале 2026 года Кустов и исполнитель были задержаны.

Суд признал Кустова виновным в организации убийства по найму, совершенного с особой жестокостью и общеопасным способом. Ему назначено 15 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.

Виктория Самко