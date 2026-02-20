Раскрыто заказное убийство пенсионерки под Ярославлем

В Ярославской области задержаны заказчик и исполнитель убийства, совершенного в 2019 году в деревне Суринское. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве после обнаружения тела пенсионерки в результате пожара в частном жилом доме. История получила большой общественный резонанс, так как перед этим жительница обращалась в СМИ и к уполномоченному по правам человека с жалобами на соседей-бизнесменов. В ходе первоначального расследования были проведены экспертизы и опрошены свидетели, однако из-за недостатка доказательств дело было приостановлено. Следователи и криминалисты региона продолжили работу, в результате которой были установлены и задержаны двое подозреваемых.

«Следствием установлено, что в июне 2019 года 44-летний житель деревни Суринское Ярославского района, испытывая личные неприязненные отношения к своей 84-летней соседке, подыскал в качестве исполнителя 40-летнего жителя города Ярославля, который за денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. руб. совершил в ночное время поджог дома соседки. В результате пожара пожилая женщина скончалась»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Обоим подозреваемым было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и по найму»). Судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Голицын