В Екатеринбурге начался Международный фестиваль молодежи

Все площадки Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге приступили к работе для 10 тыс. участников события — 5 тыс. россиян и 5 тыс. граждан 191 страны в возрасте до 35 лет. В течение семи дней, до 17 сентября, для них пройдет более 600 мероприятий в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», кампусе Уральского федерального университета (УрФУ), специализированном учебно-научном центре (СУНЦ), Историческом сквере и Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Девизом события выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Каждый день фестиваля будет посвящен определенной тематике: 13 сентября основной темой станет «Россия — страна возможностей для молодежи», 14 сентября — «Единство народов», 15 сентября — «Партнерство во имя взаимного развития», а 16 сентября — «Вместе за справедливый мир».

Участники МФМ смогут посетить более 300 экскурсий, экспозицию из 121 стенда на территории всех трех павильонов «Екатеринбург-Экспо», в которой отображено «виденье того, как Россия видит себя», выступления свыше 2 тыс. артистов и 150 лекторов, включая вице-премьеров и министров федерального правительства, губернаторов, спортсменов и других деятелей. В организации события принимают участие около 2 тыс. волонтеров.

МФМ впервые проходит в Екатеринбурге по решению президента Владимира Путина. В апреле событие презентовали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а рекламная кампания фестиваля охватила 40 стран, включая США — баннер МФМ вывесили на Times Square. Партнерами события выступили более 150 организаций, о желании стать участниками фестиваля заявили свыше 113 тыс. человек — около 40 тыс. россиян и порядка 70 тыс. иностранцев. Из них отобрали 10 тыс. представителей молодежи из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Свердловскую область на МФМ представят 434 человека.

В последний день основной программы фестиваля, 17 сентября, 1 тыс. иностранцев отправится по 33 маршрутам в 35 субъектов России, федеральную территорию «Сириус», Абхазию и Южную Осетию.

Владимир Путин создал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в 2023 году как аналог событий, которые проходили в 1957, 1985 годах в СССР и в 2017-м в России. Впервые ВФМ состоялся в 2024 году в «Сириусе», на территории которого собралось 20 тыс. человек из 190 стран. Глава государства решил развивать наследие фестиваля и регулярно проводить встречи молодежи со всего мира. В 2025 году ВФМ организовали в Нижнем Новгороде, его посетили 2 тыс. человек из 120 стран, в 2026-м — в Екатеринбурге.

Подробнее о том, как пройдет Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев