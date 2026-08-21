На Международном фестивале молодежи Свердловскую область представят 434 человека

Свердловскую область на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге представят 434 человека, которые проживают в 44 муниципалитетах, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Среди них — 20 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

В состав свердловской делегации вошли жители Екатеринбурга, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Серова, Сысерти и других территорий региона.

Среди уральцев, которые станут участниками фестиваля — Татьяна Лугвина, которая реализует проекты, связанные с улучшением качества жизни людей с ограниченными возможностями. На МФМ она планирует найти единомышленников из других стран для реализации совместных инклюзивных проектов по фридайвингу, изучению иностранных языков и промышленному дизайну.

Кроме того, в мероприятии примут участие 54 иностранных гражданина, которые проживают в Свердловской области и представляют ведущие уральские вузы. Это граждане Индии, Египта, Пакистана, Вьетнама, Нигерии, Казахстана, Таджикистана, Афганистана, Замбии, Танзании, Йемена, Гвинеи, Беларуси, Того, Ливии, Перу, Туниса, Кот-д’Ивуара, Индонезии, Южного Судана, Македонии и Гаити.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.

Ирина Пичурина