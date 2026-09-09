В Екатеринбурге презентовали экспозицию фестиваля молодежи из 121 стенда

Экспозицию Международного фестиваля молодежи (МФМ) из 121 стенда разместили на территории всех трех павильонов международного выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо», рассказала журналистам представитель дирекции события Анастасия Ключ. По ее словам, на площадке представили семь направлений, в которых отображено «виденье того, как Россия видит себя»: темы творчества, долголетия, продовольственной безопасности, новых горизонтов знания, источников энергии, путешествий и финансовой стабильности.

«Мы не смогли вместить всех желающих, порядка 50 брендов пришлось вступать в коллаборацию, и все дружно делились площадками»,— сказала госпожа Ключ. Она добавила, что всего над созданием экспозиции трудилось около 1 тыс. человек на протяжении полугода.

МФМ пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На участие в нем было подано свыше 113 тыс. заявок — от порядка 40 тыс. россиян и более 70 тыс. иностранцев из 191 страны. Всего на событие отобрали 10 тыс. человек — 5 тыс. граждан РФ и 5 тыс. жителей других государств в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Свердловскую область на фестивале представят 434 человека. Основными площадками МФМ станут кампус УрФУ в Новокольцовском, «Екатеринбург-Экспо», Исторический сквер и парк Маяковского, где пройдут лекции, спортивная программа, культурный досуг, благотворительная активность и экскурсии.

Замгендиректора по внешним коммуникациям дирекции всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе подчеркнул, что в качестве партнеров МФМ в Екатеринбурге выступили более 150 организаций. «Заявочная кампания стартовала в Нью-Йорке, мы презентовали фестиваль в штаб-квартире ООН и рассказывали о том, как можно поучаствовать. Наш баннер висел на Times Square, рекламная кампания шла более чем в 40 странах, включая Японию, Южную Корею и Китай, звали в город молодежи мира, коим на сегодня стал Екатеринбург»,— сказал он. Объем затраченных средств господин Хикландзе озвучивать отказался.

Президент Владимир Путин создал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в 2023 году как аналог событий, которые проходили в 1957, 1985 годах в СССР и в 2017-м в России. Впервые ВФМ состоялся в 2024 году в «Сириусе», на территории которого собралось 20 тыс. человек из 190 стран мира. Глава государства решил развивать наследие фестиваля и регулярно проводить встречи молодежи со всего мира. В 2025 году ВФМ организовали в Нижнем Новгороде, его посетили 2 тыс. человек из 120 стран, в 2026-м — в Екатеринбурге.

На полях МФМ выступят десятки исполнителей и музыкальных групп, более 150 лекторов, включая вице-премьеров и министров федерального правительства, губернаторов, спортсменов, артистов и других. Во время проведения фестиваля в Новокольцовском районе запретят продажу алкоголя, а участники события смогут ездить на метро за 1 руб., если будут оплачивать его по биометрии.

Подробнее о том, как пройдет Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев