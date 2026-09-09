Представители правительства России станут спикерами на МФМ в Екатеринбурге

На Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге организуют просветительскую программу от общества «Знание», для которой в качестве спикеров привлекут представителей правительства России, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Перед молодежью со всего мира выступят более 150 лекторов. Среди них — заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Андрей Никитин. Ожидаются также выступления полпреда УрФО Артема Жоги, губернаторов российских регионов, гендиректора РЖД Олега Белозерова и других.

Кроме того, в рамках марафона встретиться с молодежью приглашены олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон, джазовый музыкант Игорь Бутман, певец Дмитрий Маликов и многие другие.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 191 страны — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ранее организаторы объявили участников музыкальной программы МФМ-2026 — хедлайнерами станут Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Zivert и другие.

Ирина Пичурина