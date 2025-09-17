Две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи приехали в Нижний Новгород

Участники из 120 стран приехали в Нижний Новгород на слет Всемирного фестиваля молодежи. По данным областного правительства, в мероприятии примут участие две тысячи человек. Из них тысяча человек — иностранные гости.

Участники слета обсудят развитие медиа, креативных индустрий и творчества, вопросы государственного управления, предпринимательства, спорта, образования и науки, цифровизации и IT. В программе примут участие около 200 российских спикеров и 60 экспертов из 39 стран мира.

Также в рамках слета планируется запустить международную программу бизнес-наставничества БРИКС.

Андрей Репин