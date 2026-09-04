«Россети Тюмень» выпустили в реки Западной Сибири 290 тысяч мальков ценных пород рыб

Компания «Россети Тюмень» провела третье с начала года мероприятие по восполнению биоразнообразия природных водоемов Западной Сибири. В сентябре энергетики совместно с рыбозаводчиками выпустили в акваторию Оби около шести тысяч особей краснокнижной стерляди. Всего в 2026 году реки Тюменской области и ХМАО-Югры пополнили порядка 290 тысяч мальков ценных пород рыб, из которых более 180 тысяч – сибирский осетр.

Перед выпуском молоди в естественную среду обитания аквакультурное предприятие провело комплексную проверку по физико-биологическим показателям, результатам лабораторных анализов и на отсутствие патологий. Средняя масса отправившихся в «большую» воду стерлядок составила около шести граммов. Нормативные параметры мальков способствуют их эффективной адаптации в естественном водоеме и повышают шансы на дальнейший рост популяции.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание сохранению окружающей среды и биоразнообразия в Тюменском макрорегионе. Весомую роль бизнеса в охране окружающей среды подчеркнул кандидат биологических наук, доцент Высшей экологической школы Югорского государственного университета Александр Заикин: «Компенсационные выпуски молоди ценных видов рыб являются критически важным инструментом сохранения биоразнообразия водоемов Западной Сибири. Эти мероприятия направлены на восстановление популяций ценных промысловых видов, включая краснокнижные, и поддержание устойчивости водных экосистем. Особую значимость данной работе придает участие региональных рыбоводных заводов, гарантирующих высокое качество посадочного материала».