К мечте добавили концерты и выставки

Екатеринбург с 11 по 17 сентября примет Международный фестиваль молодежи. В его программе — выставки, концерты, выступления статусных спикеров, спортивные соревнования. Во время проведения фестиваля в Новокольцовском районе запретят продажу алкоголя, а его участники смогут ездить на метро за 1 руб., если будут оплачивать его по биометрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка Международного фестиваля молодежи в "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Площадка Международного фестиваля молодежи в "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В нем примут участие 10 тыс. человек из 191 страны в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT.

Его основная площадка разместится в районе Новокольцовский, где расположены такие объекты, как кампус Уральского федерального университета (УрФУ), специализированный учебно-научный центр (СУНЦ), выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Помимо этого будут задействованы Исторический сквер и Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.

В Екатеринбурге будут работать площадки, которые смогут посетить не только участники фестиваля, но и аккредитованные в программе «Горожане» жители Свердловской области старше 14 лет.

Девизом фестиваля выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Программа будет базироваться на тематическом разделении дней: 13 сентября основной темой станет «Россия — страна возможностей для молодежи», 14 сентября — «Единство народов», 15 сентября — «Партнерство во имя взаимного развития», а 16 сентября — «Вместе за справедливый мир».

Выставочная программа Музейно-выставочный центр «РосИЗО» подготовил выставку «Поколения новаторов. Русское искусство ХХ-ХХI веков», которую разместят в Главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). В основе экспозиции — сопоставление разных периодов творчества отечественных художников. На территории фестиваля будут работать выставки «Возвращение Света: восстановленные храмы Донбасса», «Память объединяет», «Катастрофа памяти. Неонацизм XXI века» и Международная выставка молодых художников. Там разместят маркет дизайна и мерча «Арт. Молодость» и ярмарку русской литературы. В парке Маяковского с 11 по 15 сентября будет работать креативный кластер «Таврида. Арт» с музыкальными площадками, точками с традиционной кухней, презентацией театральных проектов. Одним из центральных событий станет шоу «Код народа», где дизайнеры из разных регионов представят коллекции, вдохновленные традиционными мотивами.

Музыкальная программа В Историческом сквере 12 сентября выступят четыре духовых оркестра и сводный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Мультикультурная программа объединит музыку и другие виды искусства, музыканты сыграют «Уральскую рябинушку», Moscow Calling, «Эй, ухнем», «Косил Ясь конюшину» и другие произведения. В качестве специального проекта 12 сентября частью фестиваля молодежи станет музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). На одной сцене встретятся артисты самых разных жанров и поколений. На фестивале выступит основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. На площадке фестиваля молодежи 13 сентября выступят Ay Yola, Татьяна Куртукова, Niletto, The Hatters, ансамбль «Песняры», Юлия Пересильд и группа «МаNдрагора», а также секретный гость. В понедельник, 14 сентября, выступит рэпер ST, пройдет шествие молодежи мира, а в концертном зале «Чайковский» покажут музыкальный спектакль «Кто ты?». На следующий день, 15 сентября, выступят исполнитель Ваня Дмитриенко, группа «Звери», «Моя Мишель» и Хибла Герзмава. В этот же день пройдет международное музыкальное шоу «Молодые ветра». В завершение фестиваля 16 сентября запланированы выступления Bearwolf, Zivert, Beautiful Boys, Akmal', Uma2rman, ВИА «Поющие гитары» и хора Сретенского монастыря.

Просветительская программа Перед участникам фестиваля выступят более 150 спикеров, которые проведут открытые диалоги, мастер-классы и стратегические сессии. Просветительский марафон «Знание. Первые» коснется семи направлений: культурный код, жизнедеятельность, источник жизни, развитие человека, технологическое лидерство, магистрали будущего и современная жизнь. В нем поучаствуют заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев и Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров, руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев. В программе форума — встречи с олимпийским чемпионом по хоккею Ильей Ковальчуком, бойцом смешанных единоборств и чемпионом мира по грэпплингу Джеффом Монсоном, руководителем Московского джазового оркестра Игорем Бутманом, народным артистом России Дмитрием Маликовым, художественным руководителем Московского государственного академического театра «Русская песня» Надеждой Бабкиной и другими спикерами. В Литературную гостиную приглашены и.о. ректора театрального института имени Щукина Евгений Князев, актер театра и кино Андрей Мерзликин, поэт-фронтовик Сергей Лобанов, писатель и продюсер Олег Рой, кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко.

Спортивная программа В рамках велнес-программы фестиваля 15 сентября пройдет вечерний забег на дистанцию 2 км по центру Екатеринбурга. Он стартует от ККТ «Космос» и завершится на Октябрьской площади. Комментировать соревнование будет Дмитрий Губерниев. В среду, 16 сентября, пройдет «Кубок дружбы народов» по футболу. Сборные команды спортсменов будут сформированы из участников фестиваля из разных стран. В дни фестиваля будут и другие спортивные активности — массовые зарядки и флешмобы, фестиваль национальных видов спорта. Ограничения Во время проведения фестиваля в квартале улиц Олимпийской — 100-летия Уральского университета — бульвара ЭКСПО — Кольцовского тракта — улиц Аркадия Воробьева — Универсиады — бульвара Новосинарского с 11 по 17 сентября будет запрещена продажа алкоголя. Центральные улицы Екатеринбурга будут частично перекрыты с 13 по 15 сентября в рамках организации и проведения вечернего забега, посвященного фестивалю. Автомобильное движение будет ограничено на участках улиц Дзержинского, Горького, Пролетарской, переулка Химиков, набережной Рабочей Молодежи. Кроме того, во время забега вечером 15 сентября ограничат движение на электросамокатах. На время фестиваля молодежи для приехавших волонтеров фестиваля освободят общежития УрФУ в кампусе Новокольцовского. Для студентов, которые там живут, часть занятий в сентябре будет проходить дистанционно, в октябре университет вновь будет учиться в обычном формате. Часть студентов на время фестиваля смогу переехать в другие общежития. Для студентов-бюджетников предусмотрены частичная компенсация проезда до дома на время фестиваля или аренды жилья в Екатеринбурге. Проезд С 8.00 до 22.00 в дни фестиваля будут работать шаттлы до «Екатеринбург-Экспо». Каждый полчаса автобусы будут отходить от Конгресс-отеля, отеля «Космос» и станции метро «Ботаническая». Участники фестиваля смогут проехать на метро за 1 руб. Для этого необходимо будет оплатить проезд по биометрии. Акция будет действовать с 13 по 16 сентября.

Анна Капустина