Дима Билан и Zivert станут хедлайнерами фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Хедлайнерами музыкальной программы Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге станут Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт), сообщили в пресс-службе мероприятия. Среди других исполнителей, которые выступят на главных сценах фестиваля — «Звери», «Моя Мишель», Niletto и Татьяна Куртукова.

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Свои песни на МФМ-2026 исполнят Дмитрий Колдун и Юлия Пересильд с группой «МаNдрагора», Ay Yola, Bearwolf, The Hatters, Uma2rman, Денис Майданов и Mia Boyka. Дальнее зарубежье на фестивале представят южнокорейская к-поп-группа W24, итальянская певица Wiwo, южноафриканская исполнительница Lizwi и другие. Перед началом фестиваля организаторы также планируют объявить секретного иностранного гостя.

В Год уральского рока на МФМ-2026 представят специальный музыкальный проект — Ural Music Night, приуроченный к 40-летию Свердловского рок-клуба. Для гостей фестиваля выступят: Niti Dila, «Чиж & Co», Вадим Самойлов, Вася Писаренко, «Ягода», группа «ТОП», DJ Arcane, «Другой оркестр» и Polnalyubvi. На мероприятии также будут работать площадки шоу популярной классики «От наследия к будущему», «Молодые ветра» и «VK Музыка», где выступят популярные и молодые артисты. Кроме того, состоится показ мультимедийного концерта-спектакля «Симфония инноваций».

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 191 страны — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ранее стало известно об участии в музыкальной программе МФМ Вани Дмитриенко и рэпера ST.

Ирина Пичурина