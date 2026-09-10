Ярославский «Локомотив» одержал третью подряд победу

В Ярославле ХК «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Победителя выявил овертайм. Для «железнодорожников» эта победа стала третьей подряд с начала нового сезона регулярного чемпионата КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Первую половину периода команды провели на равных. На 11-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве из-за удаления капитана Александра Елесина. Череповчане смогли создать только один момент, но шайба пролетела мимо ворот. Уже при игре в равных составах хозяева заперли соперника в зоне, но забить так и не смогли, хотя моменты были и у Александра Радулова, и у Максима Шалунова. Счет остался равным, в том числе благодаря игре вратарей «Локомотива» Даниила Исаева, выстоявшего при выходе один на один, и «Северстали» Всеволода Скотникова, выручавшего своих партнеров.

В начале второго периода череповчане повели в счете: в результате быстрой контратаки отличился Денис Ян. Хозяева по ходу игрового отрезка проводили много затяжных атак и бросали, но лишь четыре раза — в створ ворот, что в два раза меньше, чем у соперника. В концовке ярославцы вовсе остались втроем из-за удалений, спас команду Даниил Исаев.

В третьем периоде мог сравнять счет нападающий «Локомотива» Илья Николаев, бросавший с пятака, но Скотников не дал. За 5 минут до сирены хозяева получили большинство и реализовали его: с передачи Александра Радулова забил Максим Шалунов. Основное время завершилось со счетом 1:1. В овертайме победный гол забил нападающий ярославцев Егор Сурин.

Теперь «Локомотив» отправляется на первую выездную серию: 13 сентября «железнодорожники» встретятся с ЦСКА в Москве, 15 сентября — с «Трактором» в Челябинске.

Алла Чижова