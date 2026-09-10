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Опубликована актуальная информация о наличии бензина на ярославских АЗС

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел переговоры с правительством России об увеличении поставок бензина в регион. По итогам встречи он сообщил, что количество бензина намерены увеличить по линии всех сетевых компаний.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сейчас дизельное топливо доступно практически везде, 92-й бензин – на большинстве крупных заправок. При этом сохраняются проблемы с обеспечением 95-м бензином. Мониторинг проводим дважды в день. Предпринимаем все возможное, чтобы сохранить ситуацию стабильной»,— написал Михаил Евраев.

Губернатор опубликовал актуальные данные о наличии бензина на АЗС региона:

Ярославль

Кировский и Ленинский районы:

– на двух АЗС «Газпромнефть» и «Роснефть» в наличии 92, 95 и ДТ.

Дзержинский район:

– «Газпромнефть» – на пяти АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

– «Роснефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

– частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ.

Красноперекопский и Фрунзенский районы:

– «Газпромнефть» – на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

– «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

– «Татнефть» – на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

– на двух частных в наличии 92, 95 и ДТ.

Заволжский район:

– «Газпромнефть» – на двух в наличии 95 и ДТ;

– «Роснефть» на двух АЗС в наличии 92, 95+ и ДТ;

– на одной частной АЗС 92, 95 в наличии.

Ярославский округ:

– «Газпромнефть» – на четырех АЗС в наличии 95 и ДТ;

– «Татнефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

– «Роснефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

Рыбинск:

– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.

– «Татнефть» – в наличии 95 и ДТ.

Тутаевский округ:

– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ;

– частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ.

Угличский округ:

– «Роснефть» – на обеих в наличии 92, 95 и ДТ;

Брейтовский округ:

– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.

Гаврилов-Ямский округ:

– «Роснефть» – в наличии 92, 95 и ДТ;

– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.

Даниловский округ:

– «Газпромнефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.

Мышкинский округ:

– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.

Некоузский округ:

– АЗС «Кристалл» – в наличии 92, 95 и ДТ.

Некрасовский округ:

– частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ;

– «Роснефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.

Переславль-Залесский округ:

– «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.

– «Газпромнефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.

Пошехонский округ:

– «Газпром» – в наличии 95+ и ДТ.

Ростовский округ:

– «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.

9 сентября губернатор сообщил, что за последние дни в регионе ухудшилась ситуация с бензином. По данным Ярославльстат, в области практически остановился рост цен на топливо: за период с 31 августа по 7 сентября не изменились средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо.

Алла Чижова

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