Опубликована актуальная информация о наличии бензина на ярославских АЗС
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел переговоры с правительством России об увеличении поставок бензина в регион. По итогам встречи он сообщил, что количество бензина намерены увеличить по линии всех сетевых компаний.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Сейчас дизельное топливо доступно практически везде, 92-й бензин – на большинстве крупных заправок. При этом сохраняются проблемы с обеспечением 95-м бензином. Мониторинг проводим дважды в день. Предпринимаем все возможное, чтобы сохранить ситуацию стабильной»,— написал Михаил Евраев.
Губернатор опубликовал актуальные данные о наличии бензина на АЗС региона:
Ярославль
Кировский и Ленинский районы:
– на двух АЗС «Газпромнефть» и «Роснефть» в наличии 92, 95 и ДТ.
Дзержинский район:
– «Газпромнефть» – на пяти АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
– «Роснефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
– частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ.
Красноперекопский и Фрунзенский районы:
– «Газпромнефть» – на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
– «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
– «Татнефть» – на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
– на двух частных в наличии 92, 95 и ДТ.
Заволжский район:
– «Газпромнефть» – на двух в наличии 95 и ДТ;
– «Роснефть» на двух АЗС в наличии 92, 95+ и ДТ;
– на одной частной АЗС 92, 95 в наличии.
Ярославский округ:
– «Газпромнефть» – на четырех АЗС в наличии 95 и ДТ;
– «Татнефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
– «Роснефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
Рыбинск:
– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.
– «Татнефть» – в наличии 95 и ДТ.
Тутаевский округ:
– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ;
– частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ.
Угличский округ:
– «Роснефть» – на обеих в наличии 92, 95 и ДТ;
Брейтовский округ:
– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.
Гаврилов-Ямский округ:
– «Роснефть» – в наличии 92, 95 и ДТ;
– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.
Даниловский округ:
– «Газпромнефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.
Мышкинский округ:
– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.
Некоузский округ:
– АЗС «Кристалл» – в наличии 92, 95 и ДТ.
Некрасовский округ:
– частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ;
– «Роснефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.
Переславль-Залесский округ:
– «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.
– «Газпромнефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.
Пошехонский округ:
– «Газпром» – в наличии 95+ и ДТ.
Ростовский округ:
– «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
– «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.
9 сентября губернатор сообщил, что за последние дни в регионе ухудшилась ситуация с бензином. По данным Ярославльстат, в области практически остановился рост цен на топливо: за период с 31 августа по 7 сентября не изменились средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо.