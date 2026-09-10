Опубликована актуальная информация о наличии бензина на ярославских АЗС

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел переговоры с правительством России об увеличении поставок бензина в регион. По итогам встречи он сообщил, что количество бензина намерены увеличить по линии всех сетевых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сейчас дизельное топливо доступно практически везде, 92-й бензин – на большинстве крупных заправок. При этом сохраняются проблемы с обеспечением 95-м бензином. Мониторинг проводим дважды в день. Предпринимаем все возможное, чтобы сохранить ситуацию стабильной»,— написал Михаил Евраев.

Губернатор опубликовал актуальные данные о наличии бензина на АЗС региона: Ярославль Кировский и Ленинский районы: – на двух АЗС «Газпромнефть» и «Роснефть» в наличии 92, 95 и ДТ. Дзержинский район: – «Газпромнефть» – на пяти АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; – «Роснефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; – частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ. Красноперекопский и Фрунзенский районы: – «Газпромнефть» – на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; – «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; – «Татнефть» – на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; – на двух частных в наличии 92, 95 и ДТ. Заволжский район: – «Газпромнефть» – на двух в наличии 95 и ДТ; – «Роснефть» на двух АЗС в наличии 92, 95+ и ДТ; – на одной частной АЗС 92, 95 в наличии. Ярославский округ: – «Газпромнефть» – на четырех АЗС в наличии 95 и ДТ; – «Татнефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; – «Роснефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; Рыбинск: – «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ. – «Татнефть» – в наличии 95 и ДТ. Тутаевский округ: – «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ; – частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ. Угличский округ: – «Роснефть» – на обеих в наличии 92, 95 и ДТ; Брейтовский округ: – «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ. Гаврилов-Ямский округ: – «Роснефть» – в наличии 92, 95 и ДТ; – «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ. Даниловский округ: – «Газпромнефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ. Мышкинский округ: – «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ. Некоузский округ: – АЗС «Кристалл» – в наличии 92, 95 и ДТ. Некрасовский округ: – частная АЗС – в наличии 92, 95 и ДТ; – «Роснефть» – в наличии 92, 95 и ДТ. Переславль-Залесский округ: – «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ. – «Газпромнефть» – на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ. Пошехонский округ: – «Газпром» – в наличии 95+ и ДТ. Ростовский округ: – «Роснефть» – на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ; – «Газпромнефть» – в наличии 92, 95 и ДТ.

9 сентября губернатор сообщил, что за последние дни в регионе ухудшилась ситуация с бензином. По данным Ярославльстат, в области практически остановился рост цен на топливо: за период с 31 августа по 7 сентября не изменились средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо.

Алла Чижова