В Ярославской области практически остановился рост цен на бензин

В Ярославской области в период с 31 августа по 7 сентября не изменились средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо. Такие данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 7 сентября средняя цена литра АИ-92 составляла 66,49 руб., АИ-95 — 67,96 руб., дизеля — 78,44 руб. За первую неделю сентября подорожал только АИ-98 и выше: средняя цена за литр выросла на 6 коп., до 95,09 руб.

9 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об ухудшении ситуации с бензином в последние дни. Он добавил, что регион договорился о дополнительных поставках топлива.

Алла Чижова