Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле с 11 сентября возобновят работу троллейбусы №4 и 8

В Ярославле с 11 сентября будет возобновлено движение троллейбусов по маршрутам № 4 и 8, которые в июне прекратили работу из-за реконструкции путепровода у моторного завода и демонтажа контактной сети на проспекте Октября. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

На маршруте №4 будут работать семь троллейбусов, на маршруте №8 — два. Весь транспорт новый и оснащен автономным ходом, что позволит проходить участок проспекта Октября без контактной сети.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 сентября на улицы Ярославля вышло более 40 новых троллейбусов с автономным ходом, закупленных в этом году у АО «Сбербанк лизинг».

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд