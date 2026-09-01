В Ярославле на маршруты вышли новые троллейбусы

В Ярославле 1 сентября на маршруты № 3, 5, 7 и 9 вышли более 40 новых троллейбусов с автономным ходом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году для Ярославля закупили 46 троллейбусов. Поставил транспорт АО «Сбербанк Лизинг». Новый транспорт в безвозмездное пользование получил перевозчик АО «Яргорэлектротранс», победивший в торгах на осуществление перевозок.

Губернатор добавил, что с 11 сентября будет возобновлено движение по маршрутам № 4 и 8. На них тоже выпустят новый транспорт, который за счет автономного хода сможет проходить участок на проспекте Октября по путепроводу у моторного завода. На маршруте №1 продолжают работать троллейбусы 2023 – 2024 годов выпуска, но теперь в них установлены кондиционеры. В дальнейшем эти машины также оснастят системой автономного хода.

Алла Чижова