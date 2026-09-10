В Ярославле на улице Нахимсона откроется временная ярмарка

В Ярославле 12 сентября на пешеходной зоне улицы Нахимсона будет работать ярмарка изделий народных художественных промыслов. Соответствующее распоряжение подписала заммэра по вопросам социально-экономического развития Елена Гудкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На ярмарке будет открыто 39 точек продажи. Внешний вид торговых объектов должен соответствовать тематике ярмарки. Для участия в ярмарке заинтересованные лица получают от мэрии разрешение и оплачивают предоставление им места. Время работы ярмарки — с 10:00 до 20:00.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что обновленная улица Нахимсона была открыта в начале июля 2026 года. Тогда же на ней открыли галерею истории национального маршрута «Золотое кольцо России».

Алла Чижова