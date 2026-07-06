Сам фильм «Улица Ангела» рассказывает об ангеле, который 500 лет трудится на одной улице. Однажды он решил, что уже больше не нужен людям, которые решают исключительно бытовые проблемы и не слышат его, и отдал свою силу мальчику, а сам захотел три дня побыть человеком. Премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля

Фото: Правительство Ярославской области