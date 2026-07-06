Улица Ангела
В Ярославле открыли пешеходное пространство и памятник основателю «Золотого кольца»
В Ярославле состоялось открытие новой пешеходной улицы. Теперь улица Нахимсона посвящена кино, а на ее территории есть тематическая зона — «Улица Ангела», посвященная одноименному фильму. Кроме того, там же появилась галерея истории национального маршрута «Золотое кольцо России», а неподалеку — памятник его создателю журналисту Юрию Бычкову. Открытие новых площадок и памятника состоялось в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Как это было — в галерее «Ъ-Ярославль».
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