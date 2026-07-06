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Улица Ангела

В Ярославле открыли пешеходное пространство и памятник основателю «Золотого кольца»

В Ярославле состоялось открытие новой пешеходной улицы. Теперь улица Нахимсона посвящена кино, а на ее территории есть тематическая зона — «Улица Ангела», посвященная одноименному фильму. Кроме того, там же появилась галерея истории национального маршрута «Золотое кольцо России», а неподалеку — памятник его создателю журналисту Юрию Бычкову. Открытие новых площадок и памятника состоялось в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Как это было — в галерее «Ъ-Ярославль».

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Улица Нахимсона в Ярославле стала пешеходной. В ходе благоустройства тротуары и проезжую часть заменила пешеходная зона. На улице появились чугунные фонари. Здесь скоро установят дополнительные тематические малые архитектурные формы, выполнят озеленение и оборудуют фонтан

Улица Нахимсона в Ярославле стала пешеходной. В ходе благоустройства тротуары и проезжую часть заменила пешеходная зона. На улице появились чугунные фонари. Здесь скоро установят дополнительные тематические малые архитектурные формы, выполнят озеленение и оборудуют фонтан

Фото: Правительство Ярославской области

Улица посвящена кино, поэтому на ней появились тематические арт-объекты. В частности, фигура медведя как символа города с камерой в лапах и блокнотом и ручкой в нагрудном кармане

Улица посвящена кино, поэтому на ней появились тематические арт-объекты. В частности, фигура медведя как символа города с камерой в лапах и блокнотом и ручкой в нагрудном кармане

Фото: Правительство Ярославской области

Музыканты на новой качели

Музыканты на новой качели

Фото: Правительство Ярославской области

На улице Нахимсона появилась тематическая зона — «Улица Ангела». Она стала первой точкой масштабного всероссийского проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов страны сетью общественных пространств. Пространство посвящено фильму Александра Ковтунца «Улица Ангела»

На улице Нахимсона появилась тематическая зона — «Улица Ангела». Она стала первой точкой масштабного всероссийского проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов страны сетью общественных пространств. Пространство посвящено фильму Александра Ковтунца «Улица Ангела»

Фото: Правительство Ярославской области

Площадка украшена декоративными элементами и гирляндами, установлены необычные уличные часы. Скоро появится скульптура «Ангел-хранитель»

Площадка украшена декоративными элементами и гирляндами, установлены необычные уличные часы. Скоро появится скульптура «Ангел-хранитель»

Фото: Правительство Ярославской области

Улица Нахимсона была освящена

Улица Нахимсона была освящена

Фото: Правительство Ярославской области

В открытии новой тематической зоны участвовали заслуженная артистка России Нонна Гришаева, народный артист России Федор Добронравов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и другие

В открытии новой тематической зоны участвовали заслуженная артистка России Нонна Гришаева, народный артист России Федор Добронравов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и другие

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев и президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи» и режиссер фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец у новой скульптуры на улице Нахимсона

Михаил Евраев и президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи» и режиссер фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец у новой скульптуры на улице Нахимсона

Фото: Правительство Ярославской области

На улице появился баннер фильма «Улица Ангела». Около него — скамейка и небольшая скульптура, представляющая из себя крылья ангела над лавкой

На улице появился баннер фильма «Улица Ангела». Около него — скамейка и небольшая скульптура, представляющая из себя крылья ангела над лавкой

Фото: Правительство Ярославской области

Сам фильм «Улица Ангела» рассказывает об ангеле, который 500 лет трудится на одной улице. Однажды он решил, что уже больше не нужен людям, которые решают исключительно бытовые проблемы и не слышат его, и отдал свою силу мальчику, а сам захотел три дня побыть человеком. Премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля

Сам фильм «Улица Ангела» рассказывает об ангеле, который 500 лет трудится на одной улице. Однажды он решил, что уже больше не нужен людям, которые решают исключительно бытовые проблемы и не слышат его, и отдал свою силу мальчику, а сам захотел три дня побыть человеком. Премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля

Фото: Правительство Ярославской области

Там же, на улице Нахимсона, 18, была открыта галерея «История Золотого кольца». Это первая в России постоянно действующая выставка, посвященная маршруту

Там же, на улице Нахимсона, 18, была открыта галерея «История Золотого кольца». Это первая в России постоянно действующая выставка, посвященная маршруту

Фото: Правительство Ярославской области

На первом этаже галереи расположилась Ярославская биржа, на которой представлены изделия ремесленников

На первом этаже галереи расположилась Ярославская биржа, на которой представлены изделия ремесленников

Фото: Правительство Ярославской области

С городами области можно познакомиться через товары и местные бренды

С городами области можно познакомиться через товары и местные бренды

Фото: Правительство Ярославской области

На цокольном этаже расположена мультимедийная экспозиция, посвященная истории маршрута

На цокольном этаже расположена мультимедийная экспозиция, посвященная истории маршрута

Фото: Правительство Ярославской области

Экспозиция посвящена журналисту Юрию Бычкову, создателю машрута «Золотое кольцо России». Здесь представлен «Москвич-408», аналог того, на котором Юрий Бычков в 1967 году путешествовал по городам будущего маршрута

Экспозиция посвящена журналисту Юрию Бычкову, создателю машрута «Золотое кольцо России». Здесь представлен «Москвич-408», аналог того, на котором Юрий Бычков в 1967 году путешествовал по городам будущего маршрута

Фото: Правительство Ярославской области

Пространство заинтересует как взрослых, так и детей

Пространство заинтересует как взрослых, так и детей

Фото: Правительство Ярославской области

В этот же день на улице Революционной открылся памятник Юрию Бычкову

В этот же день на улице Революционной открылся памятник Юрию Бычкову

Фото: Правительство Ярославской области

Автором монумента стал сын Юрия Бычкова, скульптор Сергей Бычков. Высота памятника — 5 метров, вес — 4 тонны

Автором монумента стал сын Юрия Бычкова, скульптор Сергей Бычков. Высота памятника — 5 метров, вес — 4 тонны

Фото: Правительство Ярославской области

Среди элементов памятника – колонна с фигурой и кольцо из сусального золота

Среди элементов памятника – колонна с фигурой и кольцо из сусального золота

Фото: Правительство Ярославской области

Юрий Бычков — искусствовед и журналист, который ввел термин «Золотое кольцо» в серии очерков в газете «Советская культура» после путешествия по старинным городам в 1967 году

Юрий Бычков — искусствовед и журналист, который ввел термин «Золотое кольцо» в серии очерков в газете «Советская культура» после путешествия по старинным городам в 1967 году

Фото: Правительство Ярославской области

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Улица Нахимсона в Ярославле стала пешеходной. В ходе благоустройства тротуары и проезжую часть заменила пешеходная зона. На улице появились чугунные фонари. Здесь скоро установят дополнительные тематические малые архитектурные формы, выполнят озеленение и оборудуют фонтан

Фото: Правительство Ярославской области

Улица посвящена кино, поэтому на ней появились тематические арт-объекты. В частности, фигура медведя как символа города с камерой в лапах и блокнотом и ручкой в нагрудном кармане

Фото: Правительство Ярославской области

Музыканты на новой качели

Фото: Правительство Ярославской области

На улице Нахимсона появилась тематическая зона — «Улица Ангела». Она стала первой точкой масштабного всероссийского проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов страны сетью общественных пространств. Пространство посвящено фильму Александра Ковтунца «Улица Ангела»

Фото: Правительство Ярославской области

Площадка украшена декоративными элементами и гирляндами, установлены необычные уличные часы. Скоро появится скульптура «Ангел-хранитель»

Фото: Правительство Ярославской области

Улица Нахимсона была освящена

Фото: Правительство Ярославской области

В открытии новой тематической зоны участвовали заслуженная артистка России Нонна Гришаева, народный артист России Федор Добронравов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и другие

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев и президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи» и режиссер фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец у новой скульптуры на улице Нахимсона

Фото: Правительство Ярославской области

На улице появился баннер фильма «Улица Ангела». Около него — скамейка и небольшая скульптура, представляющая из себя крылья ангела над лавкой

Фото: Правительство Ярославской области

Сам фильм «Улица Ангела» рассказывает об ангеле, который 500 лет трудится на одной улице. Однажды он решил, что уже больше не нужен людям, которые решают исключительно бытовые проблемы и не слышат его, и отдал свою силу мальчику, а сам захотел три дня побыть человеком. Премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля

Фото: Правительство Ярославской области

Там же, на улице Нахимсона, 18, была открыта галерея «История Золотого кольца». Это первая в России постоянно действующая выставка, посвященная маршруту

Фото: Правительство Ярославской области

На первом этаже галереи расположилась Ярославская биржа, на которой представлены изделия ремесленников

Фото: Правительство Ярославской области

С городами области можно познакомиться через товары и местные бренды

Фото: Правительство Ярославской области

На цокольном этаже расположена мультимедийная экспозиция, посвященная истории маршрута

Фото: Правительство Ярославской области

Экспозиция посвящена журналисту Юрию Бычкову, создателю машрута «Золотое кольцо России». Здесь представлен «Москвич-408», аналог того, на котором Юрий Бычков в 1967 году путешествовал по городам будущего маршрута

Фото: Правительство Ярославской области

Пространство заинтересует как взрослых, так и детей

Фото: Правительство Ярославской области

В этот же день на улице Революционной открылся памятник Юрию Бычкову

Фото: Правительство Ярославской области

Автором монумента стал сын Юрия Бычкова, скульптор Сергей Бычков. Высота памятника — 5 метров, вес — 4 тонны

Фото: Правительство Ярославской области

Среди элементов памятника – колонна с фигурой и кольцо из сусального золота

Фото: Правительство Ярославской области

Юрий Бычков — искусствовед и журналист, который ввел термин «Золотое кольцо» в серии очерков в газете «Советская культура» после путешествия по старинным городам в 1967 году

Фото: Правительство Ярославской области

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