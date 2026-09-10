Медицинская служба «Локомотива» стала лучшей в КХЛ

Медицинская служба ярославского ХК «Локомотив» признана лучшей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по итогам сезона 2025/2026. Об этом сообщили в лиге.

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Приз имени Андрея Зимина перед матчем «Локомотива» и «Шанхайских драконов» 8 сентября руководитель медицинского управления Лиги Асхаб Гаджиев вручил главному врачу ярославского клуба Владимиру Рудычеву.

«Приза имени Андрея Зимина вновь удостоена наша бригада медиков — Владимир Рудычев, Алексей Колтунов, Алексей Яковенко, Евгений Наумов, Григорий Саратов, Руслан Леонтьев, Тимофей Абрамычев, Андрей Селезнев, Антон Маслов, Павел Савченков, Роман Галанин, Анна Хисамутдинова и Оляна Любицына»,— рассказали в клубе.

Такую награду «Локомотив» уже получал в 2024 году. Награда носит имя погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года врача хоккейного клуба «Локомотив» Андрея Зимина, который более 20 лет трудился в системе сначала ярославского «Торпедо», а затем и «Локомотива».

Алла Чижова