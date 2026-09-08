«Локомотив» одержал победу в 800-м матче в КХЛ Александра Радулова

В Ярославле ХК «Локомотив» обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра, ставшая для одного из лидеров ярославской команды Александра Радулова юбилейной, завершилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Локомотив» вышел на матч тем же составом, что и на первую игру нового сезона регулярного чемпионата. В середине первого периода нападающему ярославцев Илье Николаеву в кровь разбили лицо клюшкой, он ушел в раздевалку. Судьи в этом моменте нарушений со стороны соперника не увидели. Однако гости уже через минуту нарушили численный состав и остались в меньшинстве. Лишнего хозяева не реализовали, но были близки: шайба после броска Георгия Иванова попала в перекладину. Счет был открыт на последней минуте первого периода — после броска форварда «Локомотива» Егора Сурина шайбу отбил вратарь «Шанхайских драконов», но та все-таки залетела в ворота после серии рикошетов.

Во втором периоде дисциплина пропала на льду — игроки обеих команд начали друг за другом удаляться. На 26-й минуте матча «Шанхайские драконы» получили первое большинство и реализовали его: Бреннан Менелл бросил от синей линии и попал в сетку, вратарь «Локомотива» Даниил Исаев шайбу не видел из-за трафика. Первое большинство «Локомотива» в этом периоде реализовал нападающий ярославской команды Александр Радулов, для нападающего это был 800-й матч в КХЛ.

Третий гол в ворота Амира Мифтахова тоже был забит с участием Радулова, но в качестве ассистента. Автор шайбы в заключительном игровом отрезке — Георгий Иванов. Доиграть матч не смог нападающий «Локомотива» Максим Березкин, получивший повреждение у борта и покинувший площадку. На последних минутах матча «драконы» играли вшестером и заставили не только Исаева, но и защитников «Локомотива» напрячься. Самоотверженные действия ярославцев не дали гостям уменьшить преимущество в счете.

10 сентября «Локомотив» на домашней арене встретится с череповецкой «Северсталью».

Алла Чижова