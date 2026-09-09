Главные новости к вечеру 9 сентября

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, который ожидается 10 сентября.

В «Крестах» началась реставрация.

Суд подтвердил отказ в проведении референдума об отмене закона о КРТ в Петербурге.

Дело в отношении блогера Ильи Ремесло поступило в петербургский суд.

Страхование складов в Петербурге выросло в цене более чем в 30 раз. С июля Российская национальная перестраховочная компания отнесла логистические центры и склады площадью более 10 тыс. кв. м к сегменту повышенного риска, для которого действуют более высокие тарифы.

Двухэтажные «Аврора-шаттл» продлят на осенний период до 24 октября.

Средняя справедливая зарплата в Санкт-Петербурге достигла 130 тыс. рублей.

Петербург вошел в число лидеров по росту региональных приложений в RuStore. За последний год число приложений, разработанных в городе, выросло на треть.

В Карелии назначили нового исполняющего обязанности министра природных ресурсов.

Хуснуллин: в СЗФО привлекли 533 млрд инвестиций в инфраструктурные проекты.

На третьем энергоблоке ЛАЭС-2 начали бетонировать основание здания турбины.

Глава Костомукши (Карелия) лишился должности из-за счетов супруги в иностранных банках.