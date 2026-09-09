В Карелии назначили нового исполняющего обязанности министра природных ресурсов

Александр Юрченко назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра — министра природных ресурсов и экологии Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Профессиональный путь — 21 год в отрасли: от специалиста экологического контроля до руководителя министерства в Новгородской области. Высшее лесное и юридическое образование, работа на уровне Северо-Западного округа, поддержка Рослесхоза»,— отметил господин Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Глава региона обозначил перед новым руководителем ведомства ряд приоритетных задач. В их числе — создание эффективной системы обеспечения жителей республики дровами, а также обновление материально-технической базы лесничеств и подведомственных учреждений.

Отдельное внимание, подчеркнул глава региона, предстоит уделить ликвидации свалок на землях лесного фонда. При открытии новых карьеров власти намерены учитывать мнение жителей.

Еще одним направлением станет сохранение достигнутых показателей лесовосстановления и увеличение объемов собственного посадочного материала. Для этого планируется активнее привлекать экспертизу Карельского научного центра РАН, заявил господин Парфенчиков.

Отдельно он остановился на положении лесопромышленного и горнодобывающего комплексов.

«По промышленности: лесопромышленники и горняки оказались в сложных условиях. Нужны новые меры поддержки, поиск рынков, решение логистических вопросов с РЖД и Минпромторгом. Отдельно — вывести на федеральный уровень проблематику фитосанитарного контроля. Есть все основания для исключения некоторых позиций из перечня карантинных объектов на территории Карелии»,— заявил он.

Матвей Николаев