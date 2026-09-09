Хуснуллин: в СЗФО привлекли 533 млрд инвестиций в инфраструктурные проекты

Более 533 млрд рублей внебюджетных средств привлекли в Северо-Западном федеральном округе с 2022 года благодаря проектам, финансируемым за счет инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего жилья ввели в Санкт-Петербурге — 3,8 млн кв. м.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Больше всего жилья ввели в Санкт-Петербурге — 3,8 млн кв. м.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

За счет этих инструментов в СЗФО с 2022 года ввели более 7,3 млн кв. м жилья и создали свыше 11 тыс. рабочих мест. За первое полугодие 2026 года суммарный план по вводу жилья благодаря трем видам кредитов был перевыполнен на 845 тыс. кв. м.

Больше всего жилья ввели в Санкт-Петербурге — 3,8 млн кв. м. На втором месте Ленинградская область с 1,4 млн кв. м, на третьем — Вологодская область, где введено более 1,1 млн кв. м.

«Инфраструктурные кредиты обеспечивают обновление социальных объектов, инженерных сетей, дорог и общественного транспорта, что в свою очередь влияет на темпы жилищного строительства и повышает инвестиционную привлекательность регионов»,— отметил господин Хуснуллин.

Программу инфраструктурных кредитов курирует Минстрой, оператором выступает Фонд развития территорий. С 2022 года в СЗФО завершено 63 объекта и мероприятия, в том числе 38 объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках этих проектов создано и обновлено более 100 км коммунальных сетей.

Карина Дроздецкая