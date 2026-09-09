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На третьем энергоблоке ЛАЭС-2 начали бетонировать основание здания турбины

На третьем энергоблоке Ленинградской АЭС-2 начали устройство основания здания турбины. Строители залили в центральную захватку конструкции почти 5 тыс. куб. м бетонной смеси, сообщили в «Росатоме».

Строители залили в центральную захватку конструкции почти 5 тыс. куб. м бетонной смеси

Строители залили в центральную захватку конструкции почти 5 тыс. куб. м бетонной смеси

Фото: пресс-служба Росатома

Строители залили в центральную захватку конструкции почти 5 тыс. куб. м бетонной смеси

Фото: пресс-служба Росатома

Это первый этап создания фундамента. Всего для строительства особо прочной конструкции потребуется почти 5 тыс. тонн стальной арматуры и более 20 тыс. куб. м бетона.

Работы ведутся одновременно на семи участках. В результате должна появиться монолитная плита высотой 2,5 м и площадью более 8 тыс. кв. м. Ее площадь превышает размер футбольного поля, используемого для проведения международных матчей.

Ленинградская АЭС-2 расположена в Сосновом Бору Ленинградской области. Станция заменяет первые четыре энергоблока Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000, которые выводятся из эксплуатации.

Карина Дроздецкая

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