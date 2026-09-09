Петербург вошел в число лидеров по росту региональных приложений в RuStore

Санкт-Петербург вошел в число российских лидеров по доле локальных сервисов в магазине приложений RuStore. За последний год число приложений, разработанных в городе, выросло на треть, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число локальных приложений из Петербурга в RuStore выросло на треть

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Число локальных приложений из Петербурга в RuStore выросло на треть

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В целом по России количество региональных приложений за год увеличилось втрое — до 9 тыс. Помимо Петербурга, высокая доля локальных сервисов отмечается в Новосибирской области, Краснодарском и Приморском краях, Калининградской и Иркутской областях.

«Мы помогаем сильным проектам становиться заметнее: включаем их в тематические подборки и готовы дополнительно продвигать лучшие решения на витрине»,— прокомментировал генеральный директор RuStore Дмитрий Панкрушев.

Наиболее заметная динамика за год зафиксирована в Калининграде, где число локальных приложений выросло в 5,5 раза, и Иркутске — в четыре раза. Во Владивостоке показатель увеличился на 33%, в Новосибирске — на 29%, в Краснодаре — на 25%.

Больше всего новых региональных сервисов появилось в категории «Путешествия». В основном это карты и приложения для внутреннего туризма. Также выросло число сервисов для доставки еды, транспорта и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Среди локальных проектов — сервисы для обслуживания дома «Система город Иркутск» и продажи билетов «Автовокзал Онлайн» в Иркутске, путеводитель «Калининград80/GoKaliningrad» в Калининграде и единая цифровая платформа «Цифровое Приморье 2.0» во Владивостоке.

В Новосибирске востребованы локальный маркетплейс BuySiberian, сервис «Квартплата+ оплата ЖКХ онлайн» и новостной портал «НГС — Новости Новосибирска».

Матвей Николаев