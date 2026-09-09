Страхование складов в Петербурге выросло в цене более чем в 30 раз

Стоимость страхования складов в Санкт-Петербурге за последние три месяца выросла более чем в 30 раз. В июне полис для сухого склада класса А в среднем стоил 0,08–0,15% от страховой суммы, сейчас ставка составляет 3–5%, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость страхования складов класса А в Петербурге выросла до 5% от страховой суммы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Стоимость страхования складов класса А в Петербурге выросла до 5% от страховой суммы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам консультантов, рост тарифов связан в том числе с увеличением стоимости перестрахования. Кроме того, с июля Российская национальная перестраховочная компания отнесла логистические центры и склады площадью более 10 тыс. кв. м к сегменту повышенного риска, для которого действуют более высокие тарифы.

С октября компания планирует повысить тарифы по всей линейке.

Несмотря на существенное удорожание полисов, страховщики отмечают ажиотажный спрос на страхование складской недвижимости. В частности, увеличилось число обращений собственников, которые ранее не страховали риски возможного ущерба.

На этом фоне брокеры ожидают дальнейшего роста ставок аренды складов и сокращения вакантных площадей.

Матвей Николаев