Двухэтажные «Аврора-шаттл» продлят на осенний период до 24 октября

Двухэтажные скоростные поезда «Аврора-шаттл» между Санкт-Петербургом и Выборгом продолжат курсировать до 24 октября. После этого движение планируют продлить по скорректированному расписанию, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аврора-шаттл» переведут на новое расписание после 24 октября

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ «Аврора-шаттл» переведут на новое расписание после 24 октября

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

С 19 августа поездами воспользовались более 18 тыс. пассажиров. Стоимость билетов начинается от 353 рублей и зависит от даты поездки и наличия свободных мест.

Сейчас пассажирам доступна дневная пара поездов: отправление из Петербурга запланировано на 15:18, из Выборга — на 17:14. Вечернюю пару временно отменили до разработки нового графика.

После сезонной корректировки расписания «Аврора-шаттл» планируют перевести на новый график, который должен обеспечить более удобное сообщение между Петербургом и Выборгом, в том числе в зимний период.

Матвей Николаев