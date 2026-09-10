На улице Свердлова в Ярославле построят два жилых корпуса вместо двухэтажек

Мэрия Ярославля утвердила проект планировки территории под комплексное развитие в районе улицы Свердлова — напротив домов № 86—94. Здесь планируется построить два корпуса многоквартирного дома с объектами обслуживания и подземной парковкой вместо старых двухэтажных домов. Проект планировки и межевания опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предназначенные для сноса дома на улице Свердлова

Фото: Аким Михайлов, Yarnews Предназначенные для сноса дома на улице Свердлова

Фото: Аким Михайлов, Yarnews

Новые здания будут иметь восемь этажей. Планируемая застройка рассчитана примерно на 446 жителей. Общая площадь жилого фонда составит 12,5 тыс. кв. м. Проект предусматривает 142 машино-места: 110 — в подземной парковке, шесть — под центральным навесом дома и еще 26 — на открытых гостевых стоянках вдоль улицы Свердлова.

На первых этажах запланированы помещения для объектов обслуживания. В частности, проект предусматривает размещение продовольственных и непродовольственных магазинов, аптечного пункта, отделения связи и пункта охраны правопорядка. Новые школы и детские сады в рамках проекта строить не планируется.

Реализация проекта разделена на два этапа. Первый предусматривает строительство одного корпуса и трансформаторной подстанции со сроком до 30 июня 2035 года, второй — второго корпуса со сроком до 9 января 2036 года.

Проект также предусматривает снос четырех существующих домов по улице Свердлова. Дом № 81 должен быть снесен до конца 2029 года, дома № 77 и № 79 — до конца 2030-го, дом № 83 — до конца 2031 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что право заключения договора о комплексном развитии территории в районе улицы Свердлова в ходе торгов получило ярославское ООО «Перспектива». Оно предложило максимальную сумму — 86,5 млн руб.

Антон Голицын