Право КРТ на Свердлова в Ярославле подорожало с 9 до 86 млн рублей

В Ярославле право заключения договора о комплексном развитии территории в районе улицы Свердлова в ходе торгов подорожало с 9,7 до 86,5 млн руб. Как сообщили в департаменте градостроительства мэрии, победителем торгов стало ярославское ООО «Перспектива».

Фото: Аким Михайлов, Yarnews

В торгах участвовали шесть компаний. Ярославская организация стала единственной, поддержавшей последнее предложение о цене предмета аукциона на шаге № 157.

«Договор о комплексном развитии данной территории будет заключен с победителем при условии выраженного им в письменной форме намерения о заключении договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов»,— уточнили в департаменте.

Застройка планируется напротив домов № 86, 88, 90 и 94 на улице Свердлова. Площадь участка составляет 7 815,11 кв. м. Проект будет реализован в течение 10 лет. Для реализации плана КРТ будут снесены двухэтажные дома № 77, 79, 81 и 83, признанные аварийными. На их месте построят новый жилой комплекс, который не будет выше 8 этажей.

Алла Чижова