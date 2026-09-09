В Геленджике днем 9 сентября объявили опасность атаки БПЛА

В Геленджике днем 9 сентября была объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности своей и близких. Об этом в своем Telegram-канале предупредил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новороссийск в ночь на 9 сентября подвергся массовой атаке беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Обломками БПЛА повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад. Экстренные и коммунальные службы продолжают устранять последствия атаки.

В Анапе обломки БПЛА повредили три частных дома и детский сад. В Большом Утрише после падения фрагментов беспилотников загорелся лес. Пострадавших не было. В Крымском и Темрюкском районах продолжается ликвидация последствий атаки.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко