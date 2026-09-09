В Большом Утрише после падения обломков БПЛА загорелся лес

Лесная подстилка в районе Малого Утриша локализована, однако ночью после падения обломков БПЛА произошло новое возгорание в лесном массиве заповедника на Большом Утрише. Площадь пожара составляет около 1 га, сообщила в своем Telegram-канале глава Анапы Светлана Маслова. На месте работают около 20 человек и пять единиц техники, ожидается прибытие авиации. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кроме того, обломки беспилотников повредили два нежилых здания предприятий, три домовладения и четыре легковых автомобиля. В домах выбиты окна, повреждена кровля летней кухни. В детском саду «Волна» повреждено остекление четырех окон. Сегодня в учреждении проведут ремонт, прием детей планируется возобновить с 10 сентября.

Новый пожар произошел спустя менее двух недель после крупного возгорания в заповеднике «Утриш». Огонь вспыхнул вечером 25 августа после падения БПЛА. Изначально площадь пожара составляла около 0,5–3,5 га, затем пламя распространилось на территорию площадью до 70 га. Тушение осложняли сильный ветер и труднодоступный горный рельеф. К ликвидации привлекали около 200 человек, порядка 80 единиц техники и авиацию. Пожар был полностью ликвидирован 28 августа.

В Новороссийске в ночь на 9 сентября также продолжалось отражение атаки БПЛА. В результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край минувшей ночью в городе-герое погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, при необходимости их готовы направить в краевые медицинские центры.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко