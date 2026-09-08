Наставник «Локомотива» Квартальнов о Радулове: это лидер везде

Главный тренер ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов отметил выдающиеся лидерские качества нападающего Александра Радулова, сыгравшего 8 сентября свой 800-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Об этом Квартальнов сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов

Фото: ХК «Локомотив» Александр Радулов

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 сентября «Локомотив» обыграл «Шанхайских драконов» на домашней арене со счетом 3:1. Одну из шайб забил Радулов.

«Все знают, что Саша за игрок. О нем можно бесконечно разговаривать — это лидер везде, где он находился. И сейчас он помогает команде своей игрой, своими очками, своей работой, своим отношением»,— сказал Квартальнов.

В КХЛ Александр Радулов играл за «Салават Юлаев» (2008 – 2012 год), ЦСКА (2012 – 2016), «Ак Барс» (2022 – 2024 год). За «Локомотив» форвард выступает с 2024 года, в его составе дважды стал обладателем Кубка Гагарина. В 800 прошедших матчах нападающий забросил 298 шайб и сделал 524 голевые передачи.

По поводу самого матча наставник считает, что его подопечные «неплохо выглядели» и имели достаточно моментов.

«Быстрая контактная игра сегодня была. Неплохо и третий период играли. В концовке немножко запаниковали, но, я думаю, это из-за пробросов было. А так ребята молодцы»,— прокомментировал главный тренер.

По ходу матча травму ноги получил нападающий Максим Березкин. Он покинул лед с посторонней помощью и больше на площадку не вернулся. Дмитрий Квартальнов сообщил, что им сейчас занимается доктор.

Алла Чижова