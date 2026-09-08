В Ярославле «Регион-Склад» выиграл суд у РЖД

Арбитражный суд Ярославской области признал недействительным отказ ОАО «РЖД» от исполнения договора субаренды части земельного участка, заключенного с АО «Регион-Склад». Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Площадка по подготовке цистерн под налив нефтепродуктов «Регион-Склада» находится на земельном участке «РЖД» по договору субаренды в Ярославле. Ранее в министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщали, что договор будет расторгнут. Однако АО «Регион-Склад» обратилось в суд с требованием признать отказ недействительным. Суд встал на сторону предприятия.

Кроме того, Арбитражный суд Ярославской области отказал РЖД в удовлетворении встречного иска, которым компания-перевозчик требовала от АО «Регион-Склад» освободить земельный участок, и взыскал в пользу «Регион-Склада» 50 тыс. руб. в качестве возмещения расходов по уплате госпошлины. В течение месяца решение суда может быть обжаловано.

Жители Фрунзенского района на протяжении длительного времени сообщают о неприятном запахе. Источником выбросов они называют «Регион-Склад». Вместе с тем, как сообщал «Ъ-Ярославль» гендиректор предприятия Алексей Морозов, в период приостановки работы предприятия жалобы жителей на смог продолжались.

Алла Чижова