Экс-премьер заявил, что свердловчане переживут нехватку бензина, как и летние ЧС

Жители Свердловской области выдержат все сложности, связанные с дефицитом бензина в регионе также, как ураган в Кушве и наводнение этим летом во многих муниципалитетах Среднего Урала, заявил председатель областного правительства в 1996–2007 годах Алексей Воробьев в ходе выступления на втором этапе XLV конференции реготделения «Единой России». Бывший вице-премьер отметил, что последние события «испытывают характер уральцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Воробьев

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Алексей Воробьев

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Я знаю и верю, и бензин мы переборем. Потому что у нас есть страна, и то, что у них (Запада.— "Ъ-Урал") нет — у нас нефти сколько угодно, и мы найдем, как ее переработать. Вагонка в 1941 году не знала, что такое танк, и как его строить, а за войну Уралвагонзавод (УВЗ) построил столько танков, сколько не могла построить вся Германия без сателлитов — 32 тыс. Вот что может Урал, и вот что требуется»,— сказал господин Воробьев.

Свердловские власти заявили о нехватке топлива в регионе в конце августа. Губернатор Денис Паслер пояснил, что дефицит возник из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов, в связи с чем предложил увеличить объем поставок бензина на Средний Урал. Его поддержал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. С четверга, 3 сентября, дополнительные объемы топлива стали поступать на автозаправочные станции «Лукойла», что снизило загруженность АЗС «Газпромнефти». Власти заверили, что эффект от увеличения поставок бензина будет заметен через несколько дней.

Впервые в 2026 году бензиновый кризис затронул Свердловскую область в июне: ко многим АЗС стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива. К середине июля проблему с нехваткой топлива временно удалось решить — электронный справочник 2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках Екатеринбурга. К концу августа на АЗС вновь стали массово выстраиваться очереди.

С этим в Свердловской области продолжают фиксировать рост стоимости топлива. По данным Свердловскстата, средняя цена на бензин АИ-95 возросла с 65,32 руб. за литр в январе до 74,13 руб. за литр в августе, АИ-92 — с 60,62 до 70,15 руб., АИ-98 — с 89,56 до 96,33 руб., дизельного топлива — с 76,81 до 84,27 руб.

Василий Алексеев