АЗС «Лукойла» в Свердловской области начали получать дополнительный бензин

Дополнительный объем бензина начал поступать на автозаправочные станции «Лукойла» в Свердловской области, сообщил заместитель губернатора Сергей Швиндт на заседании областного правительства. По его словам, дополнительные поставки начались 3 сентября. Это должно снизить загруженность АЗС «Газпромнефти». Эффект от увеличения поставок, по оценкам регионального правительства, будет заметен через несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале недели губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с федеральным центром ситуацию с обеспечением региона топливом. Он предложил увеличить объем поставок бензина в Свердловскую область в связи с нарушением баланса на рынке нефтепродуктов. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поддержал это предложение.

Поскольку Свердловская область не располагает собственной нефтеперерабатывающей инфраструктурой, первичные поставки топлива осуществляются из других регионов России. При этом автозаправочные станции в области, в том числе принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям, являются коммерческими организациями и самостоятельно организуют закупки и логистику топлива.

По данным Свердловскстата, бензин АИ-95 в Свердловской области по данным на 31 августа вырос до 74,13 руб. за литр.