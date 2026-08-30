Свердловские власти призвали Минэнерго РФ устранить дефицит бензина в регионе

Правительство Свердловской области обратилось в Министерство энергетики России с просьбой перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «ЛУКОЙЛ», чтобы загрузить автозаправочные станции (АЗС) «ЛУКОЙЛ» и снизить ажиотажный спрос и количество потребителей на заправках «Газпромнефть». В департаменте информационной политики Среднего Урала сообщили, что к соответствующему решению пришли участники совещания по вопросу поставок топлива под представительством губернатора Дениса Паслера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Специфика сферы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Свердловской области такова, что порядка 50% АЗС приходится на "ЛУКОЙЛ". Региональный поставщик сегодня испытывает временный дефицит топлива, связанный с вынужденной перестройкой логистики компании по стране. В то же время АЗС "Газпромнефть" реализуют объем топлива, на 70% превышающий уровень аналогичного периода прошлого года. Кроме того, на 20% выросли продажи бензина на заправках "Башнефть"»,— пояснили в ведомстве.

Власти заверили, что поставки топлива на минувшей неделе осуществлялись в объеме, не меньшем по сравнению с прошлой неделей. «На увеличение очередей на станциях также влияют сезонное повышение спроса, связанное, в том числе с окончанием отпускного сезона и подготовкой к началу учебного года, и общий ажиотаж, связанный с намерением водителей заправить полный бак для будущих поездок»,— подчеркнули в департаменте.

С этим, представители организаций ТЭК и профильных ведомств признали на совещании в свердловском правительстве, что ситуация с обеспечением топливом во многих регионах страны и в Свердловской области «оценивается как непростая». Власти отметили, что несмотря на сложности в полном объеме обеспечены топливом медицинские учреждения, аварийно-спасательные, пожарные и диспетчерские службы, общественный транспорт. «Региональный комплекс агропромышленного комплекса обеспечен топливом, высвободившиеся лимиты направлены на обеспечение предприятий области»,— добавили в правительстве.

Впервые в 2026 году бензиновый кризис затронул Свердловскую область в июне: ко многим АЗС стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива. К середине июля проблему с нехваткой топлива временно удалось решить — электронный справочник 2ГИС начали показывать наличие бензина на заправках Екатеринбурга. К концу августа на АЗС вновь стали массово выстраиваться очереди.

Василий Алексеев