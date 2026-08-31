Новак поддержал увеличение лимитов топлива для Свердловской области

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поддержал предложение свердловских властей об увеличении лимитов топлива для региона. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Баланс на рынке нефтепродуктов нарушен, и для нашего региона необходимо скорректировать объемы поставки. Александр Валентинович поддержал наши предложения по увеличению лимитов топлива для Свердловской области и поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала»,— сообщил господин Паслер. Он добавил, что для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время.

Накануне свердловское правительство обратилось в Министерство энергетики России с просьбой перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». Сообщалось, что это необходимо для загрузки автозаправочных станций «Лукойл» и снижения ажиотажного спроса и количества потребителей на заправках «Газпромнефть».

Власти сообщали, что поставки топлива на прошлой неделе шли в объеме не меньшем, чем на прошлой неделе, несмотря на это, по городу выстраивались очереди к АЗС.

Сегодня уральский полпред Артем Жога поручил усилить контроль за ценами на топливо на Урале.

Напомним, впервые топливный кризис затронул Свердловскую область в этом году в июне.