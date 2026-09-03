Бензин АИ-95 в Свердловской области вырос до 74,13 руб. за литр

Свердловскстат фиксирует рост цен на автомобильное топливо во всех категориях на фоне нехватки бензина. Так, средняя цена на бензин АИ-95 составила 74,13 руб. за литр — это на 1,71% выше показателя неделей ранее. По данным на 12 января этого года стоимость АИ-95 составляла 65,32 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 за неделю выросла на 1,07% и достигла 70,15 руб. за литр. В начале года он стоил 60,62 руб. за литр. Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше стоит 96,33 руб. за литр, в январе этого года он стоил 89,56 руб. за литр.

Стоимость дизельного топлива на 31 августа составила 84,27 руб. за литр, в январе дизель стоил 76,81 руб.

В последние дни в Екатеринбурге скапливаются большие очереди на автозаправках. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком проблемы на топливном рынке региона, договорившись об увеличении лимитов. Свердловские власти заявляли, что, несмотря на увеличенный объем реализации топлива, мощности АЗС «Газпромнефть» ограничены, а заправки «Роснефти» и «Башнефти» также работают на увеличенных объемах реализации, но их присутствие в области минимально.